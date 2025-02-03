PKK/YPG'li terörist İlham Ahmed Jerusalem Post'a konuştu: 'Demokrasi için İsrail şart'

Örgüte ait sözde karargahta İsrailli gazeteci Jonathan Spyer ile bir araya gelen Ahmed, Ortadoğu’da güvenli ve demokratik bir çözümün

ancak İsrail’in dahil olmasıyla mümkün olduğunu

iddia etti. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar ile yakın zamanda yaptığı telefon görüşmesine dair bilgi veren Ahmed, özellikle Suriye’deki sınır bölgelerinin güvenliği için