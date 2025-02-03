PKK/YPG'li terörist İlham Ahmed Jerusalem Post'a konuştu: 'Demokrasi için İsrail şart'

İsrail medyasına konuşan terör örgütü PKK/YPG'nin sözde dış ilişkiler sorumlusu İlham Ahmed, Şam'daki hükümetin 'iç savaşa yol açabileceğini' öne sürerek, İsrail'den destek istedi. ABD'nin bölgeden çekilmeyeceğini düşündüğünü söyleyen Ahmed, Suriye ordusuna dahil olmak için de 'özel statü' şartı koştu.
Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde dış ilişkiler sorumlusu İlham Ahmed, İsrail merkezli Jerusalem Post'a konuştu.
İsrail'den yardım istedi
Yeni hükümetten rahatsız
'Özel statü' istiyor
PKK/YPG terör örgütünün (örgüt diliyle SDG) Suriye ordusuna katılması konusunda özel statü şartı koşan Ahmed, ordunun yönetiminde de söz sahibi olmak istediklerini açıkladı. İlham Ahmed, 14 yıldır inşa ettikleri yapıyı (terör örgütünü) kolayca teslim etmeyeceklerini söyledi.
ABD'nin çekilmesinden korkuyor
Türkiye'nin Suriye'deki varlığından endişe duyduğunu belirten ve ABD'nin bölgedeki askeri varlığının PKK/YPG terör örgütü için en büyük güvence olduğunu söyleyen terörist İlham Ahmed, ABD’nin bölgeden çekilmeyeceğini umduğunu da sözlerine ekledi.