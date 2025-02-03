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PKK/YPG'li terörist İlham Ahmed Jerusalem Post'a konuştu: 'Demokrasi için İsrail şart'

PKK/YPG'li terörist İlham Ahmed Jerusalem Post'a konuştu: 'Demokrasi için İsrail şart'

Semih Kara
Semih Kara
16:223/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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İlham Ahmed İsrail'den yardım istedi.
İlham Ahmed İsrail'den yardım istedi.

İsrail medyasına konuşan terör örgütü PKK/YPG'nin sözde dış ilişkiler sorumlusu İlham Ahmed, Şam'daki hükümetin 'iç savaşa yol açabileceğini' öne sürerek, İsrail'den destek istedi. ABD'nin bölgeden çekilmeyeceğini düşündüğünü söyleyen Ahmed, Suriye ordusuna dahil olmak için de 'özel statü' şartı koştu.

Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde dış ilişkiler sorumlusu İlham Ahmed, İsrail merkezli Jerusalem Post'a konuştu.

Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde dış ilişkiler sorumlusu İlham Ahmed.

İsrail'den yardım istedi

Örgüte ait sözde karargahta İsrailli gazeteci Jonathan Spyer ile bir araya gelen Ahmed, Ortadoğu’da güvenli ve demokratik bir çözümün
ancak İsrail’in dahil olmasıyla mümkün olduğunu
iddia etti. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar ile yakın zamanda yaptığı telefon görüşmesine dair bilgi veren Ahmed, özellikle Suriye’deki sınır bölgelerinin güvenliği için
İsrail’in süreçte yer alması gerektiğini savundu.
İlham Ahmed, İsrail'in PKK/YPG'yi Türkiye'nin elinden kurtarabileceğini düşünüyor.

Yeni hükümetten rahatsız

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki hükümetten endişe duyduklarını belirten Ahmed, bölgesel güvenlik için
yeni işbirlikleri
arayışında olduklarını ifade etti. Suriye'deki birçok kesimin kendi yönetimine sahip olduğunu öne süren İlham Ahmed, herkesin tek bir sistem altında toplanmasının
'iç savaşa yol açacağını'
söyledi.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara.

'Özel statü' istiyor

PKK/YPG terör örgütünün (örgüt diliyle SDG) Suriye ordusuna katılması konusunda özel statü şartı koşan Ahmed, ordunun yönetiminde de söz sahibi olmak istediklerini açıkladı. İlham Ahmed, 14 yıldır inşa ettikleri yapıyı (terör örgütünü) kolayca teslim etmeyeceklerini söyledi.

ABD'nin çekilmesinden korkuyor

Türkiye'nin Suriye'deki varlığından endişe duyduğunu belirten ve ABD'nin bölgedeki askeri varlığının PKK/YPG terör örgütü için en büyük güvence olduğunu söyleyen terörist İlham Ahmed, ABD’nin bölgeden çekilmeyeceğini umduğunu da sözlerine ekledi.


#Terör Örgütü PKK/YPG
#Suriye
#İlham Ahmed
#İsrail
#Jerusalem Post
#Ahmed Şara

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