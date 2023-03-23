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Polis kontrolünde 'Çocuklarımı cennete gönderdim' dedi evde 2 çocuğu ölü bulundu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kimlik kontrolünde ‘Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim’ diyen Murat R.'nin evine giden polis ekipleri, çocukları Yağmur ve Emre R.’yi ölü buldu. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Murat R. gözaltına alındı.

10:17 . 23/03/2023 Perşembe
DHA
Foto: DHA.

Foto: DHA.

Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilinde saat 02.00 sıralarında polis ekipleri, Murat R.’yi kimlik kontrolü yapmak için durdurdu. Bu sırada Murat R., dengesiz davranışlarda bulunup, peş peşe ‘Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim’ demeye başladı. Durumdan şüphelenen polis ekipleri, Murat R.’den aldığı adresle, Esentepe Mahallesi'nde yaşadığı eve gitti. Polis ekipleri eve girdiğinde Murat R.'nin çocukları Yağmur (13) ve Emre’yi (10) yatakta hareketsiz buldu. Eve çağırılan sağlık ekipleri, kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Murat R., polis tarafından gözaltına alındı. Vücutlarında herhangi bir yara veya darp izi bulunmayan çocukların cansız bedenleri ise otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Polis, olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

#Kocaeli
#Polis
#Cinayet
18 dakika önce
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