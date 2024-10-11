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Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil için istenen ceza belli oldu

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil için istenen ceza belli oldu

19:0111/10/2024, Cuma
G: 11/10/2024, Cuma
AA
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Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalandıktan sonra çıkan arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden şüpheli Yunus Emre Geçti hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şehit polisin eşi Semih Yılmaz ile olay sırasında şüphelinin silahından çıkan kurşunla yaralanan polis memuru K.H.S. "müşteki", şüphelinin annesi P. G. ise "mağdur" olarak yer aldı.

İddianamede, tutuklu şüpheli Yunus Emre Geçti'nin "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle ve yakalanmamak amacıyla kadına karşı kasten öldürme", ""kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle ve yakalanmamak amacıyla kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "kadına veya üstsoya karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "görevi yaptırmamak için direnme", "ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl 1 aydan 50 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Olayın geçmişi

Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan, hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Yunus Emre Geçti (19), 22 Eylül'de polis merkezinden kaçmış, görevli polis memurları K.H.S. ile Şeyda Yılmaz şüpheliyi yakalamak için peşine düşmüştü.

Şüpheli Yunus Emre Geçti, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanmış ve bu sırada arbede çıkmıştı.

Zanlının polisin silahını alarak ateş etmesi sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz şehit olmuş, polis memuru K.H.S. ile şüphelinin annesi P.G. (43) yaralanmıştı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen şüpheli, "kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.


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