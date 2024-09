Acı haberi telsizden öğrenmiş

İstanbul'da yaşayan Serhat Talha Uslu isimli bir motokurye, geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz için gece birçok noktada denetim yapan polis ekiplerine çiçek verdi. O anlar motokuryenin kask kamerasına an be an yansıdı.