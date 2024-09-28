Acı haberi telsizden öğrenmiş

Türkiye, 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesine ağladı. Şeyda Yılmaz’ın kendisi gibi polis memuru olan eşi Semih Yılmaz, saldırıyı telsiz anonsuyla öğrendiğini söyledi. Olayın yaşandığı gece telsizden “Dudullu Polis Merkezi’ndeki polis yaralandı” anonsu geçildiğini anlatan Yılmaz, “Hemen eşimi aradım. Açmadı, çok merak ettim” diye konuştu. Vurulan polisin eşi olduğunu silah arkadaşından öğrendiğini ifade eden Yılmaz, “Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Ne yapacağımı bilemedim” dedi.





SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ

Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığı suçundan gözaltına alınan ve hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Yunus Emre Geçti'nin (19) polis merkezinden kaçtıktan sonra polislerce yakalanması sırasında çıkan arbedede silahla ateş etmesi sonucu şehit olan Şeyda Yılmaz'ın Sivas'taki babaevine taziye ziyaretleri devam ediyor. Taziyeleri kabul eden şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın eşi Semih Yılmaz, olayın yaşandığı günden bugüne kadar zor bir süreçten geçtiğini söyledi. Çok üzgün olduğunu dile getiren Yılmaz, “Sözün bittiği yerdeyiz. İlk haberi aldığımdan bu zamana kadar yaşadığım ve yaşadığımız şeyler çok zor. Tüm ülke arayarak, mesaj atarak destek oldu. Herkes dua ettiğini, ağladığını söyledi. Vatan sağ olsun” dedi.





BAŞIMDAN AŞAĞI KAYNAR SULAR DÖKÜLDÜ

Yılmaz, olayın yaşandığı gün kendisinin de görevde olduğunu belirterek, “Biz aynı vardiyada çalışıyorduk. 17.15'te evden çıktım. Yanlış hatırlamıyorsam, 22.00 ya da 23.30 gibi telsiz sesi duydum. 'Dudullu Polis Merkezi'ndeki polis yaralandı' diye, hemen eşimi aradım. Açmadı, çok merak ettim. Oradaki silah arkadaşlarıma ben burada duramıyorum, beni götürün dedim. Yolda giderken silah arkadaşım, 'Kardeşim vurulanlardan birisi de senin eşinmiş' dedi. Öyle olunca başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Ne yapacağımı bilemedim” dedi. Yılmaz, “O, şehit olmayı çok istiyordu. Birkaç kez biz aramızda konuşmuştuk. Önce ben olayım, sonra sen olursun diye. Öyle aldım haberini” diye konuştu.





TÜM ÜLKE GİBİ BEN DE ÇOK SİNİRLİYİM

Yılmaz, zanlı hakkında devletin gerekeni yapacağına inandığını dile getirerek, şunları kaydetti: “Tüm ülke olduğu gibi ben de çok sinirliyim. Belki söylenecek çok söz var ama devletimizin gereğini yerine getireceğine inancım tam. Başka Şeyda'lar şehit olmasın, başka anaların, babaların, eşlerin, çocukların canı yanmasın. Bu suç makinelerine karşı biraz daha dikkatli olunmasını talep ediyorum. Dediğim gibi ben yandım, başka ailelere ateş düşmesin.”





Kabri çiçeklerle donatıldı

Şeyda Yılmaz'ın Sivas Yukarı Tekke Polis Şehitliği'nde bulunan kabri ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçilerin çiçeklerle donattığı şehidin kabri üzerine bırakılan duygu dolu mektuplar ise dikkat çekti. Mektuplardaki, “Şeyda abla, seni çok seviyorum. Ben şehit olacağım diyordun ve isteğin yerine geldi. Keşke daha uzun yaşasaydın, mekanın cennet olsun”, “Sen orada acaba rahat mısın? Senin fotoğrafına bakıp duruyorum. Seni hiç unutmadım, unutmayacağım da. Sen de beni asla ve asla unutma. Sen benim iyi ki teyzemsin, hala da öylesin" ifadeleri yürek dağladı.







