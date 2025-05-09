Polisi ezmeye çalışan CHP’liye 3 yıl hapis talebi

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in şoförü İrfan Aşılıoğlu hakkında, 23 Nisan'da 'dur' ihtarında bulunan polisin üzerine aracı sürdüğü iddiasıyla iddianame düzenlendi.İddianamede polis memuru Ayhan A. şikayetçi, Beker'in şoförü İrfan Aşılıoğlu sanık olarak yer aldı. Aşılıoğlu'nun, makam şoförü olduğu araçla bariyerlerle kapatılmış olan yoldan geçmek istediği kaydedildi. Aşılıoğlu'nun, polis memuru Ayhan A.'nın yolun kapalı olduğunu belirtmesine rağmen, aracı memurun üzerine sürdüğü ifade edildi. Ayrıca polis memurunu 'sürdürmekle' tehdit ettiği vurgulandı. Aşılıoğlu hakkında, 3 yıla kadar hapis istendi.