CHP otobüsü polisleri eziyordu

Ankara’da 23 Nisan'da Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüyüş için CHP milletvekillerini taşıyan parti otobüsü kapalı yola girmek isteyince polis ekipleri tarafından Atatürk Bulvarı’nda durduruldu. Ancak şoför uyarılara rağmen otobüsü polisin üstüne sürdü. Aracı dubaların üzerinden geçirerek Ulus yönüne dönen şoför, ikinci noktada görev yapan polisin de “Dur” ihtarına uymadı. MOBESE kameraları önünde görevli polis otobüsü durdurmaya çalıştı. Ancak şoför, aracı bu polisin de üzerine sürdü. Her iki polis de ezilmekten son anda kurtuldu.





ŞOFÖRE EV HAPSİ

Otobüs şoförü Gökhan Gülyurt, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Gülyurt ifadesinde, araçtaki milletvekillerinin kendisini "durmaması" yönünde yönlendirdiğini söyledi. Savcılık, bu iddiayı da incelemeye aldı. Şüpheli, savcılığın tutuklama talebine rağmen ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.





İKİNCİ VUKUAT BEKER’DEN

Skandal bununla da sınırlı kalmadı. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker’in şoförü İ.A. da Talatpaşa Bulvarı’nda benzer bir eyleme imza attı. Trafiğe kapalı alanda durdurulan araçta önce Beker polisle görüştü. Ardından direksiyona geçen İ.A., polis memurunun önünde durmasına rağmen aracı hareket ettirdi ve minibüsü polisin üzerine sürdü. Polis ezilmekten son anda kurtuldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan İ.A., “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan adliyeye sevk edildi, o da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





BEKER'E İNCELEME

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Beker hakkında Parlamenter Suçları Bürosu aracılığıyla inceleme başlattı. Sosyal medya hesabından "polise zarar vermek gibi bir amaç taşımadığını" iddia eden Beker ise kendisini “Komiserin 'Park edin' demesi üzerine araç geri alınırken bir polis aracın önüne atladı” sözleriyle savunmaya kalktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iki olaya ilişkin yürüttüğü soruşturmalar sürüyor. Otobüs ve minibüs şoförleri hakkında dava

açılması bekleniyor.





Bu saldırı devlete yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, polisin üzerine otobüs sürülmesiyle ilgili, “Sürücü aracı bir silah gibi kullanarak memurlarımızın üzerine sürdü. Polislerimiz son anda kaçarak ezilmekten kurtuldu” açıklamasını yaptı. Ayrıca Emniyet, olayla ilgili suç duyurusunda bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da her iki olayla ilgili çok net mesaj verdi: “Polisimize yapılan bu pervasız ve acımasız saldırı sadece görevli memura değil, devlete ve kamu düzenine tehdittir. Hukuk önünde gereken hesabı verecekler.”



