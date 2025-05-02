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Polisin "dur" ihtarına uymayan parti aracının şoförünün ifadesi ortaya çıktı

Polisin "dur" ihtarına uymayan parti aracının şoförünün ifadesi ortaya çıktı

16:422/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
DHA
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Gökhan G., soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.
Gökhan G., soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

Ankara'da 23 Nisan'da polisin ‘dur' ihtarına uymayarak aracı polisin üzerine süren parti otobüsünün şoförünün ifadesi ortaya çıktı. Sürücü ifadesinde, "Otobüs ağırlığından dolayı fren mesafem uzun olduğundan duramadım. Programa geç kaldığımızdan dolayı da milletvekilleri ve parti genel başkan yardımcılarımız yola devam etmemi söylediler" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 1. Meclis'ten Anıtkabir'e yürüneceğini duyurmuş, Ankara Valiliği ise izin vermemişti. CHP, izin verilmemesine rağmen yürüyüşün başlangıç noktasını değiştirmemişti. 23 Nisan'da CHP milletvekilleri ve parti genel başkan yardımcılarını taşıyan CHP otobüsünün şoförü G.G., polisin 'dur' ihtarına uymayarak otobüsü polisin üzerine sürmüştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca G.G. hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheli, gözaltına alındıktan sonra tutuklanması talebiyle mahkeme sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, ‘birden fazla görevli memura mukavemet' suçundan konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrolle G.G.'yi serbest bıraktı.


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Polisin "dur" ihtarına uymayan parti aracının şoförünün ifadesi ortaya çıktı
Gündem
02 Mayıs, Cuma

İfadesi ortaya çıktı: Otobüs ağırlığından dolayı fren mesafem uzun olduğundan duramadım

İfadesinde olay günü 23 Nisan etkinlikleri için genel başkana tahsisli makam otobüsü ile yaklaşık 17 milletvekili ve 2 genel başkan yardımcısı ile Ulus'taki eski Meclise gitmek istediklerini belirten G.G.,
"Program akışına yetişmek için anayol yerine önündeki yolu kullandık. Polisler otobüsü durdurmak istedi. Ancak otobüs ağırlığından dolayı fren mesafem uzun olduğundan duramadım. Programa geç kaldığımızdan dolayı da milletvekilleri ve parti genel başkan yardımcılarımız yola devam etmemi söylediler. Ancak bir müddet sonra aracı durdurdum. Milletvekillerimiz araçtan inerek polisler ile konuştular. Daha sonra trafik şube müdürünün talimatı ile araca bir eskort verildi ve gideceğimiz yere eskort eşliğinde gittik. Talimatı veren trafik şube müdürü de gideceğimiz yere geldi. Yaklaşık 3 gün önce ifade için karakola çağırıldım. Ancak partide görev aldığım ve il dışında olduğum için ifadeye gelemedim. Ancak kendilerine Mersin'de de ifade verebileceğimi söyledim. Ankara'ya geldiğimde de ilgili polis ekiplerini arayarak ifade verebileceğimi söyledim ve kendi rızamla ifade vermeye geldim"
dedi.

Şüpheli G.G. ayrıca, emniyete veya devlete karşı bir kastının olmadığını söyledi.



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