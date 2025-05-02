Polisin "dur" ihtarına uymayan parti aracının şoförünün ifadesi ortaya çıktı

Ankara'da 23 Nisan'da polisin ‘dur' ihtarına uymayarak aracı polisin üzerine süren parti otobüsünün şoförünün ifadesi ortaya çıktı. Sürücü ifadesinde, "Otobüs ağırlığından dolayı fren mesafem uzun olduğundan duramadım. Programa geç kaldığımızdan dolayı da milletvekilleri ve parti genel başkan yardımcılarımız yola devam etmemi söylediler" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 1. Meclis'ten Anıtkabir'e yürüneceğini duyurmuş, Ankara Valiliği ise izin vermemişti. CHP, izin verilmemesine rağmen yürüyüşün başlangıç noktasını değiştirmemişti. 23 Nisan'da CHP milletvekilleri ve parti genel başkan yardımcılarını taşıyan CHP otobüsünün şoförü G.G., polisin 'dur' ihtarına uymayarak otobüsü polisin üzerine sürmüştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca G.G. hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheli, gözaltına alındıktan sonra tutuklanması talebiyle mahkeme sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, ‘birden fazla görevli memura mukavemet' suçundan konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrolle G.G.'yi serbest bıraktı.
İfadesi ortaya çıktı: Otobüs ağırlığından dolayı fren mesafem uzun olduğundan duramadım
Şüpheli G.G. ayrıca, emniyete veya devlete karşı bir kastının olmadığını söyledi.