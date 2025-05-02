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Aracı bir silah gibi kullandı: CHP otobüsünü kadın polisin üzerine süren sürücü hakkında suç duyurusu

Aracı bir silah gibi kullandı: CHP otobüsünü kadın polisin üzerine süren sürücü hakkında suç duyurusu

14:042/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
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CHP otobüsünü kadın polisin üzerine süren sürücü hakkında suç duyurusu
CHP otobüsünü kadın polisin üzerine süren sürücü hakkında suç duyurusu

Ankara'da CHP otobüsü şoförünün aracı kadın polisin üzerine sürdüğü olayla ilgili tepkiler çığ gibi büyüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü CHP'nin otobüs şoförünün başörtülü bir polis memurunun üzerine aracı sürmesiyle ilgili "Sürücü, görevli polis memurumuzun "dur" ihtarına uymamış; aracı, bir silah gibi kullanarak ve hiçbir yavaşlama belirtisi göstermeden memurumuzun üzerine sürmüştür." ifadelerini kullanırken. Bakan Yerlikaya da saldırı ile ilgili olarak "Devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir" diyen Yerlikaya, "Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır' ifadelerini kullandı. EGM, otobüs şoförü hakkında suç duyusunda bulunulduğunu açıkladı.

CHP'li Milletvekillerini taşıyan otobüs şoförü, 23 Nisan günü görevi başındaki polisin 'dur' ihtarına uymayarak aracı üzerine sürmüş, hakkında soruşturma başlatılan şoför, araçtaki CHP'li milletvekillerinin kendisini durmaması yönünde yönlendirdiğini söylemişti.
CHP otobüsünü kullanan sürücü hakkında 'görevli polis memurlarının dur ihtarına uymaması ve otobüsü polisin üzerine sürmesi' nedeniyle soruşturma başlatıldı.

YouTube
Aracı bir silah gibi kullandı: CHP otobüsünü kadın polisin üzerine süren sürücü hakkında suç duyurusu
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Bakan Yerlikaya yeni görüntüleri paylaştı;

Görüntülerde CHP otobüsünün hızla kadın polisin üzerine sürdüğü açıkça görünüyor.

EGM'den açıklama: Aracı bir silah gibi kullandı

Emniyet Genel Müdürlüğü CHP'nin otobüs şoförünün başörtülü bir polis memurunun üzerine aracı sürmesiyle ilgili açıklamada bulundu.


EGM,
"Sürücü, görevli polis memurumuzun "dur" ihtarına uymamış; aracı, bir silah gibi kullanarak ve hiçbir yavaşlama belirtisi göstermeden memurumuzun üzerine sürmüştür. Polisimiz son anda kaçarak ezilmekten kurtulmuştur.
" ifadelerini kullandı. EGM, suç duyusunda bulunulduğunu da açıkladı.

EGM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Ankara Valiliği tarafından alınan eylem yasağı kararına rağmen, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü bir partinin ses ve yayın otobüsü, "girişinin ve bulunmasının yasak olduğu" Ankara Adliyesi bölgesine girmeye çalışmıştır. Sürücü, görevli polis memurumuzun "dur" ihtarına uymamış; aracı, bir silah gibi kullanarak ve hiçbir yavaşlama belirtisi göstermeden memurumuzun üzerine sürmüştür. Polisimiz son anda kaçarak ezilmekten kurtulmuştur. Emniyet Genel Müdürlüğümüzce söz konusu aracı kullanan G.G. isimli şahıs hakkında "kasten öldürme", "kasten yaralama" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından dava açılması için suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


'Pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacak'

"Görevini yapan kadın polisimize araçla saldırmak, sadece bir polise değil; devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır. Gece gündüz demeden, milletimizin huzur ve güvenliği için görev başında olan polislerimize yönelik, fiziksel ya da sözlü her türlü saldırının karşısındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Polisimiz, milletimizin hizmetindedir; onun emrindedir ve her zaman yanındadır."




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