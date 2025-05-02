Ankara'da CHP otobüsü şoförünün aracı kadın polisin üzerine sürdüğü olayla ilgili tepkiler çığ gibi büyüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü CHP'nin otobüs şoförünün başörtülü bir polis memurunun üzerine aracı sürmesiyle ilgili "Sürücü, görevli polis memurumuzun "dur" ihtarına uymamış; aracı, bir silah gibi kullanarak ve hiçbir yavaşlama belirtisi göstermeden memurumuzun üzerine sürmüştür." ifadelerini kullanırken. Bakan Yerlikaya da saldırı ile ilgili olarak "Devletimize, huzur ve güvenliğimize ve kamu düzenine yapılmış bir tehdittir" diyen Yerlikaya, "Bu pervasız ve acımasız saldırı, hukuk karşısında hak ettiği yanıtı alacaktır' ifadelerini kullandı. EGM, otobüs şoförü hakkında suç duyusunda bulunulduğunu açıkladı.
Bakan Yerlikaya yeni görüntüleri paylaştı;
EGM'den açıklama: Aracı bir silah gibi kullandı
Emniyet Genel Müdürlüğü CHP'nin otobüs şoförünün başörtülü bir polis memurunun üzerine aracı sürmesiyle ilgili açıklamada bulundu.
EGM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Ankara Valiliği tarafından alınan eylem yasağı kararına rağmen, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü bir partinin ses ve yayın otobüsü, "girişinin ve bulunmasının yasak olduğu" Ankara Adliyesi bölgesine girmeye çalışmıştır. Sürücü, görevli polis memurumuzun "dur" ihtarına uymamış; aracı, bir silah gibi kullanarak ve hiçbir yavaşlama belirtisi göstermeden memurumuzun üzerine sürmüştür. Polisimiz son anda kaçarak ezilmekten kurtulmuştur. Emniyet Genel Müdürlüğümüzce söz konusu aracı kullanan G.G. isimli şahıs hakkında "kasten öldürme", "kasten yaralama" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından dava açılması için suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."