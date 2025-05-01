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Dur ihtarına uymadı polislerin üzerine sürdü: CHP otobüsünün şoförüne ev hapsi

Dur ihtarına uymadı polislerin üzerine sürdü: CHP otobüsünün şoförüne ev hapsi

Oğuzhan Ürüşan
21:281/05/2025, Perşembe
G: 1/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Polisin ihtarına uymayan CHP'nin şoförü Gökhan Gülyurt.
Polisin ihtarına uymayan CHP'nin şoförü Gökhan Gülyurt.

Geçtiğimiz 23 Nisan'da Ankara'da eski Meclis binasına gitmek üzere hareket eden CHP otobüsünün şoförü, polisin "dur" ihtarına uymayarak güvenlik güçlerini hiçe saydı. Bununla da yetinmeyen şoför, otobüsü emniyet güçlerinin üzerine sürdü.

CHP heyetini taşıyan aracın şoförü Gökhan Gülyurt, "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "zincirleme şekilde görevli memura mukavemet" suçlamasıyla gözaltına alındı.

DURMADI, GEREKÇE OLARAK PROGRAMI GÖSTERDİ

Şüpheli Gülyurt, savunmasında otobüsün ağırlığı nedeniyle fren mesafesinin uzun olduğunu ve milletvekillerinin programın aksamaması için yola devam edilmesini istediğini söyledi. Ancak güvenlik güçlerinin görevini hiçe sayarak devam etmesi tepki çekti.

Polisle yapılan görüşmenin ardından araç eskort eşliğinde yoluna devam etti.

TUTUKLAMA TALEBİ İLE SEVK EDİLMİŞTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen CHP şoförü için Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği tutuklama talebini reddetti. Ancak mahkeme, olayın ciddiyeti ve kamu düzeni açısından risk oluşturması nedeniyle Gülyurt hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve bir ay süreyle konutu terk etmeme şartıyla ev hapsi ile adli kontrol kararı verdi.

PARTİ AVUKATLARI SEFERBER OLDU

Şüphelinin avukatları sabit ikametgah ve kaçma şüphesi bulunmadığını ileri sürse de mahkeme bu savunmayı yeterli bulmadı. Gülyurt’un suçun oluş şekli nedeniyle soruşturma boyunca sıkı denetim altında tutulmasına karar verildi.

Gökhan Gülyurt

GÖREVLİ MEMURA DİRENME

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan edinilen bilgilere göre, şoför Gülyurt'un 23 Nisan'da sevk ve idaresindeki otobüsle görevli polis memurlarının dur ihtarına uymadığını ve aracı üzerlerine sürdüğünü belirtildi.

Ayrıca, şüpheli hakkında “zincirleme şekilde görevli memura mukavemet” suçundan yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme tedbirinin uygulandığı vurgulandı.



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