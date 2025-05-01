CHP bantla neyi gizledi izah etsin

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, “Türk demokrasisinin kalitesini düşüren temel sorunlardan biri toksik muhalefet anlayışıdır” dedi. Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada “İzahı olmayanın, mizahı olur.” sözünü anımsatarak CHP’de olup bitenleri başka türlü anlamlandırmanın mümkün olmadığını söyledi.





SİYASİ BELEŞÇİLİK MUHALEFETİN TARZI

“Güya her işlerinde şeffaf olacaklardı ama gördük ki bantçı olup çıkmışlar.” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Şunun da bilinmesini isterim; biz, siyasi rakibimiz olarak giderek dibe batan CHP’den şikayetçi değiliz. Bugün dediğini yarın tevil eden, sürekli tekzip yiyen, sürekli yalanlanan bir CHP Genel Başkanı bizim işimize gelir. Biz, sadece CHP’ye umut bağlamış insanlarımız adına üzülüyoruz. Karşımızda demokratik bir ülkeye yakışır üsluba, ahlaka sahip muhalefet olmadığı için sözümüzü doğrudan milletimize söylüyoruz.” Düşünce tarzlarında “Armut piş, ağzıma düş” anlayışının yerinin olmadığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti: Siyasi beleşçilik ülkemizdeki muhalefetin tarzıdır, işidir, hevesidir. Kendilerinin içinde hiçbir şey olmayan, boş çuval gibi ayakta durmalarının mümkün olmadığını görmek, kabullenmek istemezler.”





RÜŞVETÇİLERİ DEMOKRASİ KAHRAMANI İLAN EDİYOR

Toplumun siyaset kurumuna güveninin artırılmasında muhalefetin de en az iktidar partisi kadar sorumlu olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Ama CHP’nin başındaki zata bakıyorsunuz, FETÖ’cülerin üfürükleri ve üçüncü sınıf sokak dedikodularıyla siyaset yaptığını sanıyor. Batı’daki hırsızlık, yolsuzluk, usulsüzlük operasyonlarına alkış tutarken kendi partisini ahtapot gibi saran rüşvetçileri, arsızları, sahtekarları demokrasi kahramanı ilan ediyor. Yalancı medya kuruluşlarına salya sümük ağlayarak sadece kendisini değil, partisini ve ülkesini de utandırıyor.”





NEFESİ 2028’E YETECEK Mİ GÖRECEĞİZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamaları için “içi tamamen boş” ifadesini kullanan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Nezaket deseniz hak getire. Üslup deseniz neye benzetsek ona haksızlık edeceğimiz derecede berbat. Buradan şahsımız, kabine üyelerimiz ve çalışma arkadaşlarımıza yaptığı hakaretleri, kullandığı çirkin ve seviyesiz ifadeleri CHP Genel Başkanı ve şürekasına misliyle iade ediyorum. Bir de kalkmış bu perişan haliyle Cumhurbaşkanlığı adaylığı peşinde koşmaya başlamış. Ondan önceki de aynı hevesle kurmadık masa, çalmadık kapı, basmadık düğme, önünde eğilip bükülmedik terör örgütü bırakmamıştı. Ama sonuç ortada. Cumhurbaşkanı olacaktı, şaibeli bir şekilde tarih oldu. Şimdi ne kapısını çalan ne de halini hatırını soran var. Bunun nefesi 2028’e kadar yetecek mi hep birlikte izleyip göreceğiz.”





BU YOLDA DAHA KAÇ CHP’Lİ TELEF OLACAK?

“Keçiyi yardan uçuran bir tutam ottur.” atasözünü hatırlatan Erdoğan, “Bakalım, cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP’li siyaset girdabında telef olup gidecek? Bizim milletimize kazandırdığımız binlerce hizmetten herhangi birinin zekatı, bu kişinin ömrü boyunca yaptığı siyasetle elde ettiği neticeleri ona katlar, yüze katlar, bine katlar. CHP Genel Başkanı, önce bir mahalle temsilcimizin siyaset kalibresine çıksın ondan sonra ‘Ne diyor?’ diye kulak kabartırız. Girdiği bu yanlış yolda ısrar ederse kendisini muhatap almayız” sözlerini sarf etti.





AHLAKSIZLIĞIN PARTİSİ OLMAZ

Attıkları adımları, verdikleri kararları, anı değil, geleceği gözeterek planladıklarını, hayata geçirdiklerini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti: “Deprem meselesi başta olmak üzere insanımızı ilgilendiren her hususta aynı şekilde hareket ediyoruz. Kendilerine emanet edilen ve üzerinde yetim hakkı olan kaynakları yağmalayanların adalete hesap vermesi de ülkemizde hukuk devletinin işlediğinin en somut işaretidir. Hırsızlığın, yolsuzluğun, rüşvetin, sahtekarlığın, ahlaksızlığın partisi, pırtısı, kimliği olmaz. İster İstanbul’da, ister başka yerde olsun, ortada bir Deli Dumrul düzeni varsa yargıdan buna göz yummasını kimse bekleyemez.”





Yarısı Bizden desteği 1 milyon 875 bin lira

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yarısı Bizden Kampanyası’ndaki destek tutarlarını artıracaklarını söyledi. Erdoğan, “İstanbul’daki bir evin dönüşümü için verilen toplam destek miktarımızı 1 milyon 500 bin liradan 1 milyon 875 bin liraya getiriyoruz. Daha önce 700 bin lira olan hibemizi 875 bin liraya, yine 700 bin lira olan kredi tutarımızı 875 bin liraya, taşınma desteğimizi ise 100 bin liradan 125 bin liraya çıkarıyoruz. Yine iş yerleri için 350 bin lira olan hibe desteğini, 437 bin 500 liraya, kredi desteğini de 350 bin liradan 437 bin 500 liraya yükseltiyoruz. Taşınma yardımı ise 125 bin lirayı buluyor” şeklinde konuştu.





Üzerimizdeki ölü toprağını atalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kısır gündemler ve suni tartışmalar eliyle bizi yolumuzdan alıkoymayı amaçlayan küresel güçlere geçit vermeden üzerimizdeki ölü toprağını bir an evvel atmak zorundayız” dedi. Erdoğan, “Türkiye 10. Uluslararası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Birinciler Birinciliği Ödül Töreni”nde yaptığı konuşmada İslam coğrafyasının bilhassa son 2 asırdır pek çok saldırının, “böl-parçala-yönet” anlayışı etrafında kurgulanan sinsi planların hedefi yapıldığını belirtti. Erdoğan, “Kimi zaman etnik ve mezhebi kimi zaman da kültürel farklılıklarımız bu hain planların tam da merkezine yerleştirildi” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün dünyanın çok radikal bir değişimin doğum sancılarını çektiğini belirterek, şunları kaydetti:





DEĞİŞİMİN DOĞUM SANCILARI

“Bir türlü çözüme kavuşturamadığımız savaşlar, çatışmalar ve istikrarsız süreçler bu hadiselerin kaçınılmaz olduğunu tekrar tekrar ortaya koyuyor. Eğer bu kötü gidişi tersine çevirmek, tarihin akışına yeniden yön vermek istiyorsak evvel emirde birliğimizi, dayanışmamızı, kardeşliğimizi yüceltmek mecburiyetindeyiz.”





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İtalya dönüşü uçakta, aralarında Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül’ün de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Suriye ve bölgenin kalıcı istikrarını tehdit edecek, tehlikeye sokacak hiçbir girişime izin vermeyeceğiz” dedi. Erdoğan Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetler Arası Zirve Toplantısı sebebiyle bulunduğu İtalya’dan dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, SDG ve bazı grupların Suriye’nin kuzeyinde düzenlendiği konferansta federatif bir yapı talebinde bulunmalarıyla ilgili soruya “Sınırlarımızın hemen ötesinde bir ve bütün Suriye dışında herhangi bir zorlama yapıya müsaade etmeyiz” şeklinde cevap verdi.





TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VAZGEÇİLMEZ

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Suriye’nin toprak bütünlüğü bizim için vazgeçilmezdir. Suriye hükümetinin de aynı hassasiyetle hareket ettiğini biliyoruz. Suriye’deki silahlı grupların Suriye Savunma Bakanlığı çatısı altında toplanması ve Suriye’nin birliğine bütünlüğüne katkı sağlaması oldukça önemli. Federatif yapı konusu ise ham hayalden öteye gitmeyen bir husustur. Suriye gerçekliğinde de yeri yoktur. Suriye’de federal yönetim hayalleri kurarak, bölgeyi tehdit edecek kararlar değil, bölgenin istikrarına hizmet edecek kararlar almalarını tavsiye ederim. Bölgemizde oldubittilere müsaade etmeyecek, Suriye ve bölgenin kalıcı istikrarını tehdit edecek, tehlikeye sokacak hiçbir girişime izin vermeyeceğiz.”





BARIŞA HİZMET EDİYORUZ

“Suriye’de Şam yönetimi dışında bir otoritenin de, Suriye Ordusu dışında silahlı yapılanmanın da kabul edilmeyeceği, Suriyeli yetkililerce ilan edildi. Çalışmalarını da bu yönde sürdürüyorlar. Bizim de sınır güvenliği konusunda yaklaşımımız benzer. Sınırlarımızın hemen ötesinde bir ve bütün Suriye dışında herhangi bir zorlama yapıya müsaade etmeyiz. Bütün grupların bir ve bütün Suriye için çalışması, enerjilerini de kuvvetlerini de bu amaç için seferber etmesi en akıllıca seçenektir. Suriye’de tüm grupların temsilini, diyaloğunu önceliyoruz. Soğukkanlılıkla, binlerce yıllık devlet müktesebatımızla, sükunetimizi koruyarak barışa hizmet ediyoruz.”





TERÖRSÜZ TÜRKİYE KARDEŞLİK İKLİMİDİR

“Artık Türkiye PKK terörü konusunda sona geldi mi?” sorusunu yanıtlayan Erdoğan, “Bu konuda istihbarat teşkilatımız çalışmalarını devam ettiriyor” dedi. Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bildiğiniz gibi Sırrı Süreyya Önder DEM heyetinin içerisindeydi. Allah şifalar versin. Bu işi, biliyorsunuz, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımız yürütüyor ve İbrahim Kalın Bey bu konuda çalışmalara öncülük yapıyor. Hedefimiz Türkiye’nin birliğini, bütünlüğünü, kardeşliğini dinamitlemeye çalışan terör belasından artık tamamen kurtulmak ve geleceğe yürümektir. Türkiye’de tefrikaya artık yer olmadığını dost-düşman görecek, milletimizin toplu vuran sinesini hiçbir topun sindiremeyeceğini anlayacaklardır. Daha önce de söyledim: Terörsüz Türkiye, bir al-ver süreci değil, bir kardeşlik iklimidir.”





CHP YÖNETİMİ SİYASETİ ENFEKTE EDİYOR

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB’deki yolsuzluk iddialarını perdelemek için suç sayılabilecek fiillere imza attığına yönelik soruya şöyle cevap verdi: “Mevcut CHP yönetimi, siyaseti enfekte etmektedir. Sokakları karıştırarak, insanları birbirlerine düşürerek, gündem değiştirme telaşları açıkça görülmektedir. Bunlar, kendilerini kurtarmak için ülkeyi ateşe vermekten çekinmeyecek kadar izanı kaybetmişler. Düşünün, bir siyasi parti, -ki ana muhalefet partisinden söz ediyoruz- yolsuzluk iddialarını örtbas etmek için illegal örgütlerle iş birliği yapıyor, Ticaret Kanunu’nu ihlal ediyor ve dahası millî güvenliği tehdit edecek bir noktaya geliyor! Batı’ya ve Batılı medya kuruluşlarına yalvarıyor. Türkiye’nin ekonomisini, şirketlerini, yargı mensuplarını tehdit edecek kadar ileri gidiyor. Bunları, milletimizin ferasetine havale ediyorum.”





İSRAİL’E TEPKİMİZİ ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERDE GÖSTERİRİZ

Suriye topraklarındaki İsrail saldırıları için değerlendirmelerinin sorulan Erdoğan, şunları söyledi: “İsrail, bölgemizde çatışmayı, kan ve gözyaşını yaymak için çaba sarf ediyor. Gazze başta olmak üzere Filistin kentlerinde başlayan şiddet ve saldırganlık dalgasını aşama aşama genişletiyor. Lübnan’da döktükleri kan, Lübnan halkına çektirdikleri ortada. Şimdi ateşi Suriye’ye yaymak, orada da kan dökmek yoluna girdiler. İsrail’in Suriye topraklarına yönelik saldırıları, Suriye’deki yeni yönetim ile başlayan olumlu iklimi baltalama girişimidir. İsrail’in yaptığı provokasyondur ve bu kabul edilemez. Komşumuz Suriye’yi yeni bir istikrarsızlık bataklığına sürükleyecek her türlü girişime karşı tepkimizi çeşitli şekillerde gösteririz.”





VALIZLERIN HESABINI VEREMIYOR

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı dahil bütün devlet yetkililerinin gittiği toplantılarda güvenlik kameralarının kapatıldığı ve sinyal kesici (jammer) taşındığı iddiasının sorulması üzerine şu açıklamayı yaptı: "Ana muhalefetin başındaki zat, inanın sorsanız 'jammer nerede, ne işe yarar?' bunu bile bilmez. Benim kendi çalışma ofisimde, kendi odamda hangi aletler var, bunun hesabını herhalde Özgür Özel’e verecek değilim. Kalkıp da kameraları bantlamak, onlarla uğraşmak, bu tür davranışlar bizim kitabımızda yazmaz.”





PANİKLEMİŞ VAZİYETTELER

“Öyle bir uygulama bizde yok, buna gerek de yok. Çünkü bu tür yolsuzluğa biz tevessül etmeyiz. Orada valizlerle ne taşınmış? Bu benim işim mi? O valizlerle kim ne getirdi, ne götürdü onun hesabını onlar versin. Ama bunu yapmıyorlar, yapamıyorlar. Paniklemiş vaziyetteler. Bu süreçte tüm iddialar yargıya intikal etmiş durumdadır. Ayıplı siyasetin odağı CHP, millete bantların arkasına yine neyi sakladıklarını, hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır.”





Trump Türkiye’nin hassasiyetlerini gözetiyor

ABD’de Trump’ın göreve gelmesinden sonra Türkiye ile ilgili kullandığı olumlu ifadeler ışığında Türk-Amerikan ilişkileriyle ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, “Sayın Trump ile zaman zaman telefon diplomasisi şeklinde temaslarımız oluyor. Dostum Trump’la yeni dönemde ikili ilişkilerimize çok farklı bir ivme kazandıracağımıza inanıyorum. Türkiye’nin hassasiyetlerini gözeten tavrını memnuniyetle karşılıyoruz. Suriye konusunda da iki lider olarak birbirimizi anladığımızı görüyoruz. Farklı düşündüğümüz alanlarda da makul bir zeminde uzlaşma arayışlarımız da elbette ki sürecektir. Farklı çevrelerce risk olarak görünen konuları da diyalogla, diplomasiyle aşabileceğimize inanan iki lideriz” dedi.



