Partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulunan ve kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da 50 bin konutun inşasında çalışmaların sürdüğünü söyledi. Öte yandan Yarısı Bizden Kampanyası'ndaki destek tutarlarının da artırıldığını duyuran Erdoğan, "700 bin lira olan hibe tutarını 875 bine, kredi desteğini 875 bine, taşınma desteği tutarını da 100 binden 125 bin liraya çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı. İşte milyonlarca vatandaşa umut olacak o kampanyanın detayları...





İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kentsel dönüşüm müjdeleri;





"İstanbul başta olmak üzere 81 vilayetimizi depreme karşı dayanıklı hale getirmek için canla başla çalışıyoruz. Bu amaçla TOKİ vasıtası ile 1 milyon 547 bin konut ürettik. 1 milyona yakın konutun dönüşümü hala devam ediyor. Ulaşım altyapımızı her sene daha da güçlendirdik. Muhalefetin dudak büktüğü millet bahçelerimizin ne kadar hayati rol oynadığı geçen haftaki depremde daha iyi anlaşılmıştır. Kağıthane Hasbahçe'yi ziyaret ettik. Vatandaşlarımız orada dinlenirken biz de çay içtik. Orası millet bahçesiydi. Millet bahçelerimizden her gün 20 milyon insanımız istifade ediyor. Dar gelirli kardeşlerimizi bir yuvaya kavuşturacak projeye ağırlık verdik. İstanbul'da 50 bin konutun inşası için çalışmalar sürüyor. TOKİ geçen sene ihaleleri tamamladı. 28 bin 100 konutun inşasını başlattık. Bu konutlar yıl sonuna kadar teslim edilecek. Kalan 24 bin 100 konutun inşası hızla devam ediyor.









Cumhurbaşkanı Erdoğan kentsel dönüşüm müjdelerini peş peşe verdi: İşte Yarısı Bizden hibe ve taşınma ödemelerinde yeni tutarlar Gündem





İstanbul'un birçok ilçesine parmakla gösterilen projeler kazandırdık. İstanbul'un tüm mahallelerindeki projelerimiz ile büyük bir başarıya imza attık.

İstanbul'umuza 141 milyar lira tutarındaki dönüşüm, sosyal konut başlığında yatırım yaptık.





İstanbul'un hizmetindeyiz, emrindeyiz. Yeni bir kararı devreye alıyoruz. Yarısı bizden kampanyasındaki destek tutarını arıtıyor 700 bin lira olan hibe tutarını 875 bine, kredi desteğini 875 bine, taşınma desteği tutarını da 100 binden 125 bin liraya çıkarıyoruz." dedi









YARISI BİZDEN HİBE DESTEĞİ NE KADAR OLDU?





Buna göre; konut için daha önce ayrı ayrı verilen 700 bin liralık hibe ve kredi desteği 875 bin liraya yükseltildi. İş yeri için ise desteler 350 bin liradan 437 bin 500 TL oldu.





Ayrıca taşınma desteği de 100 bin liradan 125 bin TL'ye yükseltildi. Aynı destek ödemesi iş yerleri için de geçerli olacak.





Kredi taksitleri yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlıyor. 10 yıla kadar vadeli kredi ödemelerinin de ilk yılında faiz uygulanmıyor. Sonraki yıllar Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının yarısı kadar güncelleme yapılıyor.







