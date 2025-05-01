Murat Kurum'dan Özgür Özel'e: Tavsiyem gözlerindeki bandı çıkarsın

Biz İstanbul'u depreme hazırlayacağız, İstanbul'un depremi milli güvenlik meselesi dememize rağmen sanki İstanbul'da bir deprem riski yokmuş gibi. Ya sen ilk önce kendi genel başkanlığını bir otur, bir hazmet, milleti bir ikna et, ondan sonra gel eğer biz yanlış bir iş yapıyorsak, eksik bir iş yapıyorsak bizi eleştir.

Özgür Bey'e tavsiyem beni böyle yalan yanlış iftiralarla diline dolayacağına o gözlerindeki bandı çıkarsın, gözlerindeki o şu an kapalı olan bandı çıkarsın ve etrafına bir baksın. Belki o zaman etrafında yapılanları çok iyi görür.