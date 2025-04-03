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RTÜK Başkanı Şahin reytingler üzerinden sporun birleştirici gücüne dikkat çekti

RTÜK Başkanı Şahin reytingler üzerinden sporun birleştirici gücüne dikkat çekti

16:123/04/2025, Perşembe
DHA
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Reyting sonuçları futbolun ve sporun ayrıştırıcı değil, birleştirici bir güç olduğunu bir kez daha ortaya koydu" dedi.

RTÜK Başkanı
Ebubekir Şahin
, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Boykot çağrılarıyla halkın ekran tercihlerine müdahale etmek isteyenlere en net cevabı milletimiz verdi. Tüm manipülatif söylemlere rağmen, reyting sonuçları futbolun ve sporun ayrıştırıcı değil, birleştirici bir güç olduğunu bir kez daha ortaya koydu" dedi.


Şahin, Fenerbahçe-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasının açık ara farkla günün en çok izlenen yayını olduğunu belirterek,
"Yeni rekorlarla son zamanların en çok reytingini alarak ekran başındaki milyonları bir araya getirdi. Halkın ilgisi farklı planları olan birtakım siyasilerin kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik açıklamalarını boşa çıkardı. Unutulmamalıdır ki, Türkiye'de reyting ölçüm sistemi, RTÜK denetiminde bilimsel yöntemlere dayanarak yürütülmektedir. Gerçek veriler ortadayken, algı operasyonlarına ve dezenformasyona yer yoktur. Teşekkürler Türkiye. Sporun ruhuna, rekabetin heyecanına ve izleyici özgürlüğüne sahip çıkan herkese saygılarımızla duyurulur"
ifadelerini kullandı.


#Ebubekir Şahin
#spor
#rtük

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