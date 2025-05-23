RTÜK üyeliklerine ilişkin seçim kararı Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, RTÜK'te, AK Parti, CHP ve İYİ Parti kontenjanına düşen birer üyelik için yapılan seçimde, AK Parti kontenjanından aday gösterilen Hasan Davulcu, CHP kontenjanından aday gösterilen Tuncay Keser ve İYİ Parti kontenjanından aday gösterilen Ahmet Can Buğday, RTÜK üyesi seçildi.