Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsten ölenlerin toplam sayısını açıkladı
ANKARA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsten ölenlerin toplam sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte koronavirüsle ilgili ölüm, test ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, 3 bin 656 testten 311'inin pozitif çıktığını belirterek, "Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü ve büyük bir hızla vaka sayıları artıyor. Sağlık Bakanı Fahretin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı. Bakan Koca, son 24 saatte yapılan 3 bin 656 testten 311'inin pozitif çıktığını belirterek, "Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var" dedi.

Sağlık Bakanlığından 'koronavirüs' genelgesi: Özel ve Vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi
GÜNDEM
Sağlık Bakanlığından 'koronavirüs' genelgesi: Özel ve Vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi


Sağlık Bakanlığından şeffaf bilgiler

Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın salgınla ilgili günlük olarak yaptığı açıklamalarına devam etmesi, halkın güveninin tazelenmesi ve asılsız bilgilere rağbet edilmemesini sağlamak açısından kritik önemde. Buna ek olarak, yapılan test sayıları, hastalık tanısı alanların yaş, cinsiyet ve şehirlere göre dağılımları, alınan kararlara temel oluşturan bilimsel kanıtların paylaşılması, tahmin modellerinin toplumla paylaşılması halkın, sağlık çalışanlarının, bilim insanlarının ve hükümetin güvenle işbirliği yapması için önem arz ediyor.

Piknikçiler evde kalamadı: Belgrad Ormanı'na akın ettiler
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Koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' uyarıları yapılıyor. Günlerdir bir çok kişi bu uyarıları dikkate alarak, virüsün yayılmaması için evinden çıkmıyor. Bir çok iş yeri de evden çalışma düzenine geçmiş durumda.
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Belgrad Ormanı'nın girişine gelen araçlar kapıda uzun kuyruklar oluşturdu.
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Belgrad Ormanı'na akın ettiler
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Piknik masalarında yanlarında getirdikleri yiyecekleri tüketen ve sohbet edenlerin sosyal mesafeyi de korumadıkları görüldü.  
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Belgrad Ormanı'na akın ettiler
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Belgrad Ormanı'na akın ettiler
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Belgrad Ormanı'na akın ettiler
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Belgrad Ormanı'na akın ettiler
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Belgrad Ormanı'na akın ettiler
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Belgrad Ormanı'na akın ettiler
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Ormanda gelinlik ve damatlıkla gezen bir çift de dikkat çekti.  
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Belgrad Ormanı'na akın ettiler
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Belgrad Ormanı'na akın ettiler
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Belgrad Ormanı'na akın ettiler
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Belgrad Ormanı'na akın ettiler
Piknikçiler evde kalamadı: Belgrad Ormanı'na akın ettiler
Koronavirüs salgını nedeniyle “evde kal" uyarılarını rağmen çok sayıda kişi, Belgrad Ormanı'na akın etti. Ormandaki otoparklarının yoğunluğu sık ağaçlara rağmen havadan da rahatlıkla görüldü.


İnternetten koronavirüs kontrolü nasıl yapılıyor?

Sağlık Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesinde vatandaşların hastalık riskini online sorgulayabilecekleri internet sitesini bir saatte 100 bin kişi inceledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, daha önce "ALO 184" hattından yapılan uygulama, "koronaonlem.saglik.gov.tr" üzerinden hizmete sunuldu.

Makine öğrenme algoritması ile çalışan sistem, kullanıcılara "son 14 gün içerisinde yurt dışı seyahati, hangi şehirde bulunulduğu, herhangi bir sağlık merkezinde bulunulup bulunulmadığı, solunum yolu hastası biriyle temas olup olmadığı, kronik hastalık geçmişi ve hastalık belirtileri" hakkında sorular soruyor.

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