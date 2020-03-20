Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Mart tarihli koronavirüs verilerini açıkladı: Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik, 311 test pozitif çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü ve enfekte olanların sayıları artıyor.



Ölenlerin tamamı yaşlı ve direnci zayıf

Sağlık Bakanı Fahretin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı. Bakan Koca Twitter hesabından şu bilgileri paylaştı: "Son 24 saatte 3656 şüpheliye test yapıldı. 311’i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670’e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. Mücadelemizde bir an bile esneklik göstermeyelim."

GÜNDEM Sağlık Bakanlığından 'koronavirüs' genelgesi: Özel ve Vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi

GÜNDEM Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili çok önemli sesli mesaj: En fazla yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza bulaşıyor

Sağlık Bakanlığından şeffaf bilgiler

Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın salgınla ilgili günlük olarak yaptığı açıklamalarına devam etmesi, halkın güveninin tazelenmesi ve asılsız bilgilere rağbet edilmemesini sağlamak açısından kritik önemde. Buna ek olarak, yapılan test sayıları, hastalık tanısı alanların yaş, cinsiyet ve şehirlere göre dağılımları, alınan kararlara temel oluşturan bilimsel kanıtların paylaşılması, tahmin modellerinin toplumla paylaşılması halkın, sağlık çalışanlarının, bilim insanlarının ve hükümetin güvenle işbirliği yapması için önem arz ediyor.

FOTOĞRAF 16 Koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' uyarıları yapılıyor. Günlerdir bir çok kişi bu uyarıları dikkate alarak, virüsün yayılmaması için evinden çıkmıyor. Bir çok iş yeri de evden çalışma düzenine geçmiş durumda. Belgrad Ormanı'nın girişine gelen araçlar kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Belgrad Ormanı'na akın ettiler Piknik masalarında yanlarında getirdikleri yiyecekleri tüketen ve sohbet edenlerin sosyal mesafeyi de korumadıkları görüldü. Belgrad Ormanı'na akın ettiler Belgrad Ormanı'na akın ettiler Belgrad Ormanı'na akın ettiler Belgrad Ormanı'na akın ettiler Belgrad Ormanı'na akın ettiler Belgrad Ormanı'na akın ettiler Ormanda gelinlik ve damatlıkla gezen bir çift de dikkat çekti. Belgrad Ormanı'na akın ettiler Belgrad Ormanı'na akın ettiler Belgrad Ormanı'na akın ettiler Belgrad Ormanı'na akın ettiler Piknikçiler evde kalamadı: Belgrad Ormanı'na akın ettiler Koronavirüs salgını nedeniyle “evde kal" uyarılarını rağmen çok sayıda kişi, Belgrad Ormanı'na akın etti. Ormandaki otoparklarının yoğunluğu sık ağaçlara rağmen havadan da rahatlıkla görüldü. BiP'te paylaş

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İnternetten koronavirüs kontrolü nasıl yapılıyor?

Sağlık Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesinde vatandaşların hastalık riskini online sorgulayabilecekleri internet sitesini bir saatte 100 bin kişi inceledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, daha önce "ALO 184" hattından yapılan uygulama, "koronaonlem.saglik.gov.tr" üzerinden hizmete sunuldu.

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Makine öğrenme algoritması ile çalışan sistem, kullanıcılara "son 14 gün içerisinde yurt dışı seyahati, hangi şehirde bulunulduğu, herhangi bir sağlık merkezinde bulunulup bulunulmadığı, solunum yolu hastası biriyle temas olup olmadığı, kronik hastalık geçmişi ve hastalık belirtileri" hakkında sorular soruyor.