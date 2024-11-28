Yurt dışında üretildiği öne sürülen sahte dolarların Türkiye piyasasına sürülmeye çalışıldığı iddiaları gündeme geldi.





Özellikle 50 ve 100 dolarlık sahte banknotların yaygın olduğu iddiası sahte dolar krizine neden olurken, toplamda 600 milyon dolarlık sahte para dolaşımda olduğu ileri sürüldü.





Bugün de Fatih ve Zeytinburnu'nda yapılan operasyonlarda sahte 3.6 milyon euro ele geçirildi. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da sahte dolar iddialarına yönelik soruşturma başlattı.





Bu gelişmelerin ardından İstanbul’da Kapalıçarşı’daki bazı döviz büroları, sahte paraların tespit edilememesi endişesiyle dolar alımını geçici olarak durdurdu. Döviz bürolarında, para sayma makinelerinin bile fark edemediği sahte banknotlara karşı uyarı broşürleri asıldı.





Sahte dolar nasıl anlaşılır?





Peki, sahte dolar nasıl ayırt edilir? Nereden belli olur? Aslında dikkatli bir gözlem ve bazı temel kontrollerle sahte banknotları tespit etmek mümkün. Banknotun kağıt kalitesinden güvenlik işaretlerine kadar pek çok ipucu, sahte doların ayırt edilmesine yardımcı olabilir.





Kağıt Kalitesi





Dokunun: Gerçek dolar, pamuğa ve ketene dayalı özel bir kağıt üzerine basılır ve genelde pürüzlüdür. Sahte dolarlar genelde düz ve sıradan kağıt gibi hissedilir.





Su testi





Sahte para suda hızlıca çözülme eğilimi gösterebilir.





Güvenlik şeritleri





Işığa tuttuğunuzda, gerçek doların içinde belirgin bir güvenlik şeridi görünmelidir.





Bu şeridin üzerinde banknotun değeri yazılıdır (örneğin, 100 dolar üzerinde "USA 100").









Holografik mühür ve renk değiştiren mürekkep





100 dolarlık banknotlarda sağ alt köşedeki sayı, eğildiğinde renk değiştirir (örneğin, yeşilden bakıra).





Özgün banknotlardaki mühürler ve yazılar ince detaylarla işlenmiştir.





Kabartmalar





Gerçek doların üzerindeki yazılar ve portre hafifçe kabarıktır. Parmağınızla dokunarak bu hissi kontrol edebilirsiniz.

















Mikro yazılar





Orijinal banknotlarda büyüteçle görülebilecek kadar küçük yazılar bulunur. Örneğin, portre etrafında veya güvenlik şeridinde mikro yazılar vardır.





UV Işığı ile kontrol





Gerçek dolar UV ışığı altında farklı renklerde parlayabilir (örneğin, 100 dolar mavi bir ışık yayar).





Sahte paralarda bu özellik genellikle bulunmaz.









Seri numaraları





Seri numaraları düzgün bir hizada ve renk tonu doğru olmalıdır. Eğer mürekkepten taşmalar ya da renk farkları varsa sahte olabilir.





Para kontrol kalemi





Sahte dolarları kontrol etmek için kullanılan özel kalemler, kağıdın üzerine çizildiğinde renk değiştirir. Orijinal banknotlarda genelde iz bırakmaz.





Eğer şüphe duyduğunuz bir dolar banknotu varsa, daha kesin sonuç için en yakın banka ya da yetkili bir kuruma başvurmanız önerilir.







