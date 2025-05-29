Sakarya'da kurbanlıkların parasını ödemeden kaçan evli çift tutuklandı

Olay, 27 Mayıs'ta Hacımercan Mahallesi'nde meydana geldi. Kendi beslediği 4 küçükbaşı satmak isteyen T.D. (65), ismini bilmediği biri kadın diğeri erkek 2 alıcı ile 50 bin lira karşılığında anlaştı. T.D., hayvanlarını araca yüklerken; şüpheliler olay yerinden kaçtı. Dolandırılan T.D., jandarmayı arayarak şikayetçi oldu. İhbarla harekete geçen Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 farklı iş yerinin güvenlik ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarını incelemeye aldı.