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Bingöl'de aranan şüpheliler kıskıvrak yakalandı

Bingöl'de aranan şüpheliler kıskıvrak yakalandı

21:2228/05/2025, Çarşamba
IHA
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Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Bingöl'de çeşitli suçlardan aranan ve aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan altı şüpheli yakalandı.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada aranan 6 şüpheli yakalandı.


Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanması için çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede çeşitli suçlardan aranan ve aralarında kesinleşmiş hapis cezası da bulunan şüpheliler, yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.



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