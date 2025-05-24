Dinmeyen acı: Bingöl'de şehit edilen 33 er anıldı

''Yıkıcıya, bölücüye, darbeciye asla fırsat vermeyeceğiz. Devletimizce takip edilen kararlı politikalarla bir daha bu topraklarda terör belası yaşanmayacak bin yıllarca birlik ve beraberlik içerisinde dost ve kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. İnşallah analar bir daha ağlamayacak çocuklar yetim kalmayacaktır. Ola ki hataya düşüp bir daha teşebbüs ederlerse onların kafalarına bu kutlu devlet bu aziz millet bir balyoz gibi inecektir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Unutmayın ki devlet yarına bırakı ama hiç kimsenin yanına bırakmaz. Eğer bu şekilde yapmasaydık bin yıllardan beri bu topraklarda yaşamazdık, bizi yaşatmazlardı. Şehitlerimiz vurulduklarında değil unutulduklarında ölürler.''