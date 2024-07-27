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Sapkınlık Olimpiyatları: 2024 Paris'in açılış töreninde LGBT dayatması

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyatları gerçekleştirilen açılış töreniyle resmen başladı. Katılımcı ülkelerin kafilelerinin sporseverleri selamladığı törende, Olimpiyat ve Fransız rejisi sık sık LGBT propagandasına yer verdi. Transların meşale taşıdığı, sözde 'defile' görünümlü etkinlikte ise LGBT'lilerin gösterildiği törende; sapkınlığa, küçücük çocuklar da alet edildi.

00:34 - 27/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 00:55 - 27/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Paris 2024 Olimpiyatları'nın açılış töreninde LGBT propagandası yapıldı.
Paris 2024 Olimpiyatları'nın açılış töreninde LGBT propagandası yapıldı.

Küresel sermayeyi teslim alan LGBT lobisi, son olarak Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları açılış seremonisini de ahtapot gibi sardı.

Katılımcı ülkelerin kafilelerinin sporseverleri selamladığı törende, Olimpiyat ve Fransız rejisi sık sık LGBT propagandasına yer verdi.

Translara meşale taşıttılar

Olimpiyatların simgesi meşaleyi taşıyanlar arasında translar yer aldı.

Kendilerini 'drag queen' olarak tanıtan Miss Martini, Nicky Doll ve Mínima Gesté gibi isimler, meşale taşıdı.

Kırmızı halıda 'defile' görünümlü sapkınlık

Ülkelerin sporseverleri selamladığı ikonik anların arasına yerleştirilen sözde 'defile' görünümlü etkinlikte ise; sakallı kadınlar, kadın kıyafetleri giyen ve makyaj yapan erkekler yer aldı.

Küçücük çocukları da alet ettiler

Bununla da kalmayan skandallara çocuklar da alet edildi.

10 yaşlarında bir kız çocuğu, defilede boy gösteren isimlerin arasında dans etti.

Ünlü eserle LGBT üzerinden alay ettiler

Sapkınlar, ünlü ressam Leonardo da Vinci'nin 'İsa'nın Son Akşam Yemeği' isimli tablosunu da alay ederek canlandırdı.

Sözde özgürlük başörtüsüne kadar

Fransa, Müslüman Fransız koşucu Sylla'nın Paris Olimpiyatları açılış törenine başörtüsü ile katılmasına izin vermemişti.

Fransa Olimpiyat Komitesi, açılış törenine katılmasına şapka takması şartıyla izin vereceğini belirtmişti.

Sporcu Sylla, sosyal medya hesabından zorunlu teklifi kabul ettiğini duyurmuştu

Fransa Spor Bakanı Oudea-Castera 24 Eylül 2023'te Paris Olimpiyat Oyunları'nda "katı bir laiklik" rejimi uygulanmasından yana olduklarını belirtmişti.



#2024 Paris Olimpiyatları
#LGBT
#Fransa
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