Sapkınlık Olimpiyatları: 2024 Paris'in açılış töreninde LGBT dayatması

Küresel sermayeyi teslim alan LGBT lobisi, son olarak Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları açılış seremonisini de ahtapot gibi sardı.
Katılımcı ülkelerin kafilelerinin sporseverleri selamladığı törende, Olimpiyat ve Fransız rejisi sık sık LGBT propagandasına yer verdi.
Translara meşale taşıttılar
Olimpiyatların simgesi meşaleyi taşıyanlar arasında translar yer aldı.
Kendilerini 'drag queen' olarak tanıtan Miss Martini, Nicky Doll ve Mínima Gesté gibi isimler, meşale taşıdı.
Kırmızı halıda 'defile' görünümlü sapkınlık
Ülkelerin sporseverleri selamladığı ikonik anların arasına yerleştirilen sözde 'defile' görünümlü etkinlikte ise; sakallı kadınlar, kadın kıyafetleri giyen ve makyaj yapan erkekler yer aldı.
Küçücük çocukları da alet ettiler
Bununla da kalmayan skandallara çocuklar da alet edildi.
10 yaşlarında bir kız çocuğu, defilede boy gösteren isimlerin arasında dans etti.
Ünlü eserle LGBT üzerinden alay ettiler
Sapkınlar, ünlü ressam Leonardo da Vinci'nin 'İsa'nın Son Akşam Yemeği' isimli tablosunu da alay ederek canlandırdı.
Sözde özgürlük başörtüsüne kadar
Fransa, Müslüman Fransız koşucu Sylla'nın Paris Olimpiyatları açılış törenine başörtüsü ile katılmasına izin vermemişti.
Fransa Olimpiyat Komitesi, açılış törenine katılmasına şapka takması şartıyla izin vereceğini belirtmişti.
Sporcu Sylla, sosyal medya hesabından zorunlu teklifi kabul ettiğini duyurmuştu