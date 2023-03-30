Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katliamını öven İBB personeli Eda Ezgi Yıldız gözaltına alındı

DHKP-C tarafından şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katliamını öven paylaşımları ortaya çıkan CHP PM üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri Eda Ezgi Yıldız'ın İBB İSYÖN AŞ'de İnsan Kaynakları Uzmanı kadrosunda olduğu belirlendi. Yıldız'ın CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımları da ortaya çıkmıştı.