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Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katliamını öven İBB personeli Eda Ezgi Yıldız gözaltına alındı

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın teröristler tarafından şehit edilmeden önce makamında alıkonulduğu anın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştığı tespit edilen İBB personeli olduğu belirlenen Eda Ezgi Yıldız gözaltına alındı.

21:53 . 30/03/2023 Perşembe
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CHP PM Üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri Ezgi Yıldız'ın Savcı Selim Kiraz katliamını öven paylaşımları ortaya çıktı.

CHP PM Üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri Ezgi Yıldız'ın Savcı Selim Kiraz katliamını öven paylaşımları ortaya çıktı.

DHKP-C tarafından şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katliamını öven paylaşımları ortaya çıkan CHP PM üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri Eda Ezgi Yıldız'ın İBB İSYÖN AŞ'de İnsan Kaynakları Uzmanı kadrosunda olduğu belirlendi.

Yıldız'ın CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımları da ortaya çıkmıştı.

Gözaltına alındı

Kiraz’ın teröristler tarafından şehit edilmeden önce makamında alıkonulduğu anın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştığı tespit edilen Eda Ezgi Yıldız gözaltına alındı.



#Eda Ezgi Yıldız
#İBB
#Mehmet Selim Kiraz
#DHKP/C
1 saat önce
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