Gündem Şehir hayatından kaçıp çilek bahçesi kurdular Ayda 800 kilo hasat yapıyorlar
ADANA

Şehir hayatından kaçıp çilek bahçesi kurdular: Ayda 800 kilo hasat yapıyorlar

Adana’nın Kozan ilçesinde Nazmiye ve Ömer Mantı çifti üniversiteyi bitirdikten sonra atıldıkları özel sektörden ve büyük şehir hayatından vazgeçip çilek üreticiliğine başladı. Ömer Mantı; "Kendi işimizin patronu olalım istedik. Haftalık yaklaşık 200 kilogram çilek hasadı yapıyoruz. Aylık 800 kilogram civarı. Burası bizim için bir başlangıç. Bu işi yapacak olanlara tavsiyem profesyonel kurumsal firmalarla çalışmalarını özellikle fide konusunda öneririm” dedi.

Haber Merkezi İHA
​Nazmiye Mantı ise eşinin sürekli özel sektörde yurt dışında ve şehir dışında olmasından kurtulmak için bu işe girdiklerini söyledi.
​Nazmiye Mantı ise eşinin sürekli özel sektörde yurt dışında ve şehir dışında olmasından kurtulmak için bu işe girdiklerini söyledi.

Adana’nın Kozan ilçesinde Nazmiye ve Ömer Mantı çifti üniversiteyi bitirdikten sonra atıldıkları özel sektörden ve büyük şehir hayatından vazgeçip çilek üreticiliğine başladı.

İHA
Mantı ailesi kendine yepyeni bir hayat kurdu.

Yıllarca özel sektörde çalışan Ömer Mantı, çocukları Ata (2) ve Emirhan’ın (5) çilek sevgisinin bu yatırıma kendisini yönelttiğini belirterek, "5 dönüm arazide 80 bin liralık maliyetle bu işe girdik. Özel sektörde çalışıyordum. Şehir hayatından yorulduk. Üniversite mezunu olarak devlet memuru olamadık. Kendi işimizin patronu olalım istedik. Çocuklar çileği çok seviyor. Bizim çocuklarımızda bu biraz ileri boyutta. Çileği görünce tutamıyoruz onları kendilerini bahçeye atıyorlar, biz de bunu yatırıma dönüştürdük. Haftalık yaklaşık 200 kilogram çilek hasadı yapıyoruz. Aylık 800 kilogram civarı. Burası bizim için bir başlangıç. Bu işi yapacak olanlara tavsiyem profesyonel kurumsal firmalarla çalışmalarını özellikle fide konusunda öneririm” dedi.

İHA
Haftalık yaklaşık 200 kilo hasat yapıyorlar.

Nazmiye Mantı ise eşinin sürekli özel sektörde yurt dışında ve şehir dışında olduğu için bu işe girmeyi uygun gördüklerini belirterek, “İkimiz de üniversite mezunuyuz. Düşündük çok araştırdık çilek üretmeye karar verdik. Yapmak isteyen herkese tavsiye ederiz. Pazarı çok güzel ve çileğin lezzetinden ötürü çok talep var. Yaz çileklerinden bile güzel diyorlar siparişlere yetişemiyoruz. Çilek çok narin bir meyve ihmali götürmüyor. İlgiyle sevgiyle bakıyoruz” diye konuştu.

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