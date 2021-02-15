Şehit polis memuru Vedat Kaya’nın KHK ile ihraç edildiği iddiasına Emniyet'ten yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden şehit polis memuru Vedat Kaya’nın KHK ile ihraç edildiği iddiasına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada sosyal medya platformlarında yer alan, ’şehit edilen polis memuru Vedat Kaya’nın, PKK tarafından kaçırıldıktan sonra KHK ile ihraç edildiği’ yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

Memuriyet hakları kesintisiz devam etti

KHK’lar kapsamında yapılan kamu görevinden çıkarma işlemleri, ilgililerin isimleri ile birlikte Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmektedir. Şehidimiz hakkında bu kapsamda herhangi bir işlem tesis edilmediği de ilgili KHK listelerine bakıldığında görülecektir. Şehit polis memuru Vedat Kaya’nın memuriyet hakları, PKK terör örgütü tarafından kaçırıldığı günden bu yana kesintisiz olarak devam etmiştir.

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Şehitlik işlemleri başlatıldı

Menfur olayın ardından şehitlik işlemleri de başlatılmıştır. Şehitler üzerinde yapılmaya çalışılan bu tür provokasyon girişimleri, hem şehidimizin ailesi ve yakınlarını hem de Emniyet teşkilatını derinden üzmektedir."

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