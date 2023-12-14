Sen bombaların hesabını ver

Gazze’de yaşanan soykırıma varan suçların başlamasında 67 gün sonra İsrail’in aşırı sağcı hükümetinin değişmesi gerektiği aklına gelen ABD Başkanı Joe Biden, işgalci güce verdiği büyük silah desteğini kamufle etmeye çalışıyor. Biden, İsrail’in Gazze’de hedef gözetmeksizin bombardımanı nedeniyle dünya kamuoyunun desteğini kaybettiğini söyleyerek, özellikle hükümetteki Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir gibi aşırı sağcı isimleri eleştirdi. Biden ayrıca Netanyahu hükümetinin değişmesi gerektiğini çünkü tutumlarının iki devletli çözüm konusunda işleri zorlaştırdığını söyledi. Terör devletine tonlarca bomba sağlamaya devam eden Biden hükümetinin, 8 bini çocuk ve 6 bin 200’ü çocuk olmak üzere 18 bin 412 Filistinlinin katledildiği Gazze’de insanlık suçlarını aşırı sağcı isimlere yıkmadan önce bu mühimmatların hesabını vermesi gerektiği kaydediliyor.

6 haftada 22 bin bomba

Washington Post gazetesi, ABD Kongresi’ne sunulan istihbarat raporuna göre, işgalci güç tarafından işgalin ilk altı haftasında Gazze Şeridi’ne ABD tarafından tedarik edilen 22 bin güdümlü ve güdümsüz bombanın atıldığını ortaya koydu.

2 bin kiloluk bombayla vurdu

Aynı dönemde Pentagon, çoğu kadın ve çocuk 20 bin Filistinlinin katledilmesinde kullanılan ve aralarında 2 bin kiloluk sığınak delicilerin de bulunduğu en az 15 bin bombayı işgalci güce tedarik etti. Washington yönetimi ayrıca tüm dünyadan gelen ateşkes çağrılarına kulak tıkayarak 50 binden fazla 155mm top mermisini terör devletine transfer etti.

“Sivillere zarar verme” tiyatrosu

ABD yönetiminin, tonlarca bombayı büyük bir hızla işgalci güce transfer ederken, İsrail hükümetinden “uluslararası hukuka uymasını ve sivillere zarar vermekten kaçınmasını” istemesi ise büyük bir tiyatro olarak nitelendiriliyor. Terör devleti İsrail’in ABD tarafından talep edilen her şeyi kulak ardı etmesine rağmen silah sevkiyatında herhangi bir yavaşlama yaşanmadı.

14 bin tank mermisi daha gönderecek

Geçtiğimiz hafta Biden yönetimi, 14 bin tank mermisinin İsrail’e satışına izin vermek için Kongre onayını bypass ederek yine katliama ortak oldu. ABD’nin işgalci güce verdiği destek nedeniyle uluslararası izolasyonunu göz önünde bulunduran Kongre’nin, tank mermilerinin transfer sürecini yavaşlatması bekleniyordu.

Yasaklı fosfor da sağladı

ABD yönetimi ayrıca İsrail’e hem Gazze hem de Lübnan’da kullanılan uluslararası yasaklı beyaz fosforlu mühimmat da sağladı.

Ay sonuna kadar bitsin dileği!

ABD'li yetkililer, her türlü desteği verdikleri işgalci gücün Gazze’deki saldırılarının ocak ayı itibarıyla sona ermesini talep ediyor. Financial Times’ın ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre, Gazze’nin güneyindeki saldırılarına önümüzdeki aydan itibaren “daha hedefe yönelik” devam etmesinin istendiği bildirildi. Terör devletinin stratejisinde değişim isteyen Washington yönetimi, tam teşekküllü bir kara saldırısı yerine Filistinli direniş liderlerine yönelik nokta operasyonlarını içeren bir strateji benimsenmesini istiyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın Gazze’de savaş sonrası görünümü görüşmek üzere bölgeye gitmeye hazırlanırken, işgalci hükümet daha önce, ABD’nin savaş bittikten sonra Gazze’nin idaresini Filistin yönetiminin üstlenmesine ilişkin planları tanımadığını söylemişti.

‘Yardımdan vazgeç’ çağrısı

Yahudi kökenli ABD’li Senatör Bernie Sanders, ABD Başkanı Joe Biden’a yazdığı mektupta, İsrail’e yapılması beklenen 10,1 milyar dolarlık askeri yardımdan vazgeçmesi çağrısında bulunarak, “İsrail’in askeri harekatı modern tarihimizin en karanlık sayfalarından biri olarak hatırlanacak” dedi. Yahudi kökenli ABD’li Senatör Bernie Sanders, İsrail’in Gazze’deki askeri müdahalesinin “kitlesel bir vahşete” dönüştüğünü ve İsrail’e “10.1 milyar dolarlık ek askeri yardım sağlamanın sorumsuzluk olacağını” ifade etti. Sanders, “Bu, ABD tarafından üretilen ve sağlanan, vergi mükellefleri tarafından büyük ölçüde sübvanse edilen bombalar ve ekipmanlarla yapılıyor. Trajik bir şekilde, biz de bu katliamın suç ortağıyız” ifadelerini kullandı.







