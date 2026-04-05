Şişli'de 6 katlı otelde çıkan yangın söndürüldü: 6 kişi kurtarıldı

Şişli’de 6 katlı bir otelin giriş katında çıkan yangın nedeniyle binada mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Yaşar Doğu Sokak'taki otelin giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle binada yoğun duman oluştu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri otelin 6'ıncı katında mahsur kalan 6 kişiyi merdiven aracı yardımıyla tahliye etti.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Yangında dumandan etkilenen 1 kişiye ambulansta müdahale edildi.