Skandalda yeni perde: Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabıyla bastığı başka pozu ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile basmasına yönelik tepkiler sürerken yandaşlar da CHP liderini aklama yarışına girdi. Habertürk yazarı Sevilay Yılman katıldığı televizyon programında seccadenin kutsal olmadığı yönünde ifadeler sarf ederek Kılıçdaroğlu'nu savundu. Hızını alamayan Yılman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da camide ayakkabıyla fotoğraflarının olduğunu da ileri sürerek Erdoğan'a iftira attı. Bununla da yetinmeyen Sevilay Yılman, Hacer-ü'l Esved taşını puta benzetti.