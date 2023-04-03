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Skandalda yeni perde: Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabıyla bastığı başka pozu ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabıyla basma rezaletinde yeni bir perde daha aralandı. Kılıçdaroğlu'nun CHP Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay ile çekildiği fotoğrafın ardından CHP İstanbul 2. Bölge Aday Adayı Avukat Ali Acar ile verdiği pozda da seccadeye ayakkabı ile bastığı ortaya çıktı. CHP lideri seccadeye ayakkabıyla basmasına ilişkin yaptığı savunmasında, "Yerdeki seccadeyi görmedim" demişti.

00:36 . 3/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabıyla bastığı başka bir fotoğrafı ortaya çıktı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabıyla bastığı başka bir fotoğrafı ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz gün katıldığı iftar programında ayakkabıyla seccadeye bastığı yeni bir fotoğrafı daha ortaya çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün İstanbul platformunun düzenlemiş olduğu iftar programına katıldı.

Kılıçdaroğlu ve CHP Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay iftar programı sonrasında özel bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede Canan Kaftancıoğlu da yer aldı.

Görüşme sırasında Kılıçdaroğlu'nun ayakkabılarıyla Müslümanların namaz kılarken kullandığı seccadeye basarak verdiği poz büyük tepki çekti.

Büyük bir skandala imza atan Kılıçdaroğlu'nun özrü ise kabahatinden de büyük oldu.

CHP lideri skandala ilişkin yaptığı savunmasında salonun kalabalık olduğunu ifade ederek yerdeki seccadeyi görmediğini ileri sürdü.

Kılıçdaroğlu seccadeye ayakkabıyla bir kez basmamış

Ancak Kılıçdaroğlu'nun kendini temize çıkarmak adına yaptığı bu savunma sonrası ortaya çıkan yeni bir fotoğraf karesi CHP liderini yalanlar nitelikteydi.

CHP İstanbul 2. Bölge Aday Adayı Avukat Ali Acar, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak bir paylaşımda bulundu.

Acar, Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabıyla bastığı iftar programında CHP lideri ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Fotoğraf karesinde Kılıçdaroğlu'nun yine seccadeye ayakkabıyla bastığı görüldü.

Öte yandan Acar'ın, paylaştığı fotoğrafları seccadeler gözükmeyecek şekilde kırptığı da dikkatlerden kaçmadı.



#seccade
#Kemal Kılıçdaroğlu
#ayakkabı
#Ali Acar
#CHP
#iftar
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