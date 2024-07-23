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Sokak röportajında Peygamber Efendimize küfreden zanlı tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir sokak röportajında, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) hakkında skandal ifadeler kullanan ve küfreden Z.K. isimli zanlının tutuklandığını bildirdi. "Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya kimsenin hakkı yoktur." diyen Bakan Tunç, "Milletimiz arasında nifak çıkarmak ve birliğimizi bozmak isteyenlere asla müsaade edilmeyecektir" dedi.

19:28 - 23/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Hz. Muhammed'e hakaret eden zanlı
Hz. Muhammed'e hakaret eden zanlı

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) hakkında skandal ifadeler kullanan ve küfreden Z.K. isimli zanlı, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan işlem yapılmak üzere dün gözaltına alınmıştı.

Provokatör tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, zanlının çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını açıkladı.

X hesabından açıklama yapan Bakan Tunç,
"Sosyal medyada paylaşılan bir video içeriğinde yer alan Sevgili Peygamberimiz hakkında hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadelerle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında şüpheli Z.K. 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan gözaltına alınmış ve çıkarıldığı Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya kimsenin hakkı yoktur. Milletimiz arasında nifak çıkarmak ve birliğimizi bozmak isteyenlere asla müsaade edilmeyecektir"
ifadelerini kullandı.


#Yılmaz Tunç
#Küfür
#Tutuklama
13 dakika önce
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