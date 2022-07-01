Adalet Bakanı Bozdağ: Bin 500 hakim ve savcı adayı alınacak

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Katarlı elçi Al Sani ile görüşen Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelişkisi sosyal medyada gündem oldu

Geçmiş dönemlerde Katar karşıtı açıklamalar yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün Katar'ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır bin Jassim Al Sani'yi kabul etti. "Türkiye Kataristana döndü, ülke Katar’a satıldı" şeklinde açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu'nun bu çelişkisi sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları Kılıçdaroğlu'na "CHP Katar'a mı satıldı?" diye sordu.