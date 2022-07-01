Adalet Bakanı Bozdağ: Bin 500 hakim ve savcı adayı alınacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hakim ve savc alımına ilişkin açıklamada bulundu.
Bin 500 hakim ve savcı adayı alınacağını söyleyen Bakan Bozdağ, sınavın 26-27 Kasım'da yapılacağını belirtti.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hakim ve savc alımına ilişkin açıklamada bulundu.
Bin 500 hakim ve savcı adayı alınacağını söyleyen Bakan Bozdağ, sınavın 26-27 Kasım'da yapılacağını belirtti.
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