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ANKARA

Adalet Bakanı Bozdağ: Bin 500 hakim ve savcı adayı alınacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bin 500 hakim ve savcı adayı alınacağını, sınavın 26-27 Kasım'da yapılacağını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
SON DAKİKA: Bakan Bozdağ: 1500 hakim ve savcı adayı alınacak! Hakim savcı sınavları ne zaman?
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hakim ve savc alımına ilişkin açıklamada bulundu.

Bin 500 hakim ve savcı adayı alınacağını söyleyen Bakan Bozdağ, sınavın 26-27 Kasım'da yapılacağını belirtti.

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