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MALATYA

Malatya'da bina çöktü: 14 kişi kurtarıldı

Malatya'da bina çöktü. Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 14 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı.

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Haber Merkezi AA DHA
SON DAKİKA: Malatyada bina çöktü: Çok sayıda yaralı var
Malatya'da bir binada göçük meydana geldi.

Malatya'da bir binada meydana gelen göçüğün ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

Malatya'da bina çöktü! İlk görüntüler
OYNAT 02:52
Malatya'da bina çöktü! İlk görüntüler
Malatya'da İnönü Caddesinde 3 katlı bina çöktü. Arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

AA

Malatya Valisi Aydın Baruş, binadaki çökmenin neden kaynaklandığına ilişkin henüz tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

20 kişi enkaz altında

  • Baruş, "Binada 20 kişinin olduğunu tahmin ediyoruz. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

14 kişi yaralı kurtarıldı

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Malatya'da çöken bina enkazından şu ana kadar 14 vatandaşımız yaralı olarak çıkarılarak hastaneye sevk edilmiştir. Arama kurtarma ekipleri ile birlikte arama köpekleri ve AFAD mobil koordinasyon merkezi bölgeye ulaşmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

AA

AA

AA

AA

Malatya'da bir binada göçük meydana geldi
FOTOĞRAF 15
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Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.<br><br>
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Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.
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Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 9 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı.
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Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
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AFAD: Malatya Merkez Yeşilyurt ilçesinde bulunan ve 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana gelmiştir. Enkazdan 9 kişi yaralı olarak çıkarılıp hastaneye sevk edilmiştir. Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Sivas ve Adana illerinden arama ve kurtarma ekipleri faaliyetlere destek vermek üzere bölgeye sevk edilmiştir.
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Malatya'da bir binada göçük meydana geldi
Malatya'da bir binada meydana gelen göçüğün ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 9 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı.
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