Malatya'da bina çöktü: 14 kişi kurtarıldı

Malatya'da bir binada meydana gelen göçüğün ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

AA

Malatya Valisi Aydın Baruş, binadaki çökmenin neden kaynaklandığına ilişkin henüz tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

20 kişi enkaz altında

Baruş, "Binada 20 kişinin olduğunu tahmin ediyoruz. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

14 kişi yaralı kurtarıldı

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Malatya'da çöken bina enkazından şu ana kadar 14 vatandaşımız yaralı olarak çıkarılarak hastaneye sevk edilmiştir. Arama kurtarma ekipleri ile birlikte arama köpekleri ve AFAD mobil koordinasyon merkezi bölgeye ulaşmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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AA

AA

AA

AA