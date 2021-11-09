Malatya'da bina çöktü: 14 kişi kurtarıldı

Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.
Malatya Valisi Aydın Baruş, binadaki çökmenin neden kaynaklandığına ilişkin henüz tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
20 kişi enkaz altında
Baruş, "Binada 20 kişinin olduğunu tahmin ediyoruz. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.
14 kişi yaralı kurtarıldı
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Malatya'da çöken bina enkazından şu ana kadar 14 vatandaşımız yaralı olarak çıkarılarak hastaneye sevk edilmiştir. Arama kurtarma ekipleri ile birlikte arama köpekleri ve AFAD mobil koordinasyon merkezi bölgeye ulaşmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.