Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 63’e yükseldi

\"50-60 araç diyorlar ama belki de daha fazladır\"<br><br>Olayla ilgili konuşan bir araç sahibi, \"Akşam aracımızı park ettik ve eve yatmaya gittik. Sabah kalktığımız da durum buydu. Kamera görüntülerine baktık, sadece 30-35 araç bizim mahallemizde var. Polislerin söylediğime gören meydan da daha fazla araçta çizik varmış. 50-60 araç diyorlar ama belki de daha fazladır. Emniyete gidip şikayetçi olacağız mağduruz\" dedi. Diğer bir araç sahibi ise, “Saat 06.00 sıralarında olay olmuş. Bizim caddede 9 tane araç çizilmiş ve tek bir şahıs tarafından yapılmış\" ifadelerini kullandı.<br>Polis olayla ilgili çalışma başlattı.