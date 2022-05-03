Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 63’e yükseldi

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu’nun planlandığı gibi devam ettiği, bölgede 2 teröristin daha etkisiz hale getirilmesi ile birlikte bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 63’e yükseldiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından operasyonun detayları hakkında yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Teröristlerin sığınak, barınak, mağara ve mühimmat depoları Kahraman Topçularımız tarafından vuruluyor. Bölgede 2 terörist daha etkisiz hale getirildi ve böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 63’e yükseldi" denildi.
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Aksaray’da yaşayan 4 çocuk annesi Pakize Kunduracı'nın kardeşi Erdal Akbulut, 16 Mayıs 1997 yılında vatani görevini yaparken Irak’ın kuzeyinde düzenlenen Çekiç Harekatı’nda şehit oldu.
Pakize Kunduracı, 19 yıl sonra oğlu Sinan Kunduracı'nın 17 Nisan 2016 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmasıyla ikinci kez yıkıldı.
Büyük acı yaşayan Kunduracı, oğlu ve kardeşinin eşya ve fotoğraflarıyla evinin bir köşesini adeta müzeye dönüştürüp, onların hatıralarıyla yaşamaya başladı.
Aile olarak çok acı çektiklerini ifade eden Kunduracı, şöyle konuştu:<br>''1997 yılında kardeşim Erdal Akbulut askerde şehit oldu. Hakkari Çukurca’dan Irak’ın kuzeyine gitmişti. Harekâtın 2’nci günü ise şehit haberi geldi. Şehit olmadan 2 gün önce telefonla konuşmuştuk. O dönemlerde telefonla konuşmak da biraz kısıtlıydı. Kardeşim 3 aylık evli ve 6 aylık askerdi. Gece şehit olmuştu ama bizim sabah haberimiz oldu. Biz o gün eşi Rukiye’yi hastaneye doğum için götürmüştük. Kızı Kader şehit olduğu gün doğdu. Kızı doğum evinde yatarken, kendisi ise morgda yatıyordu. O zaman da aile olarak çok acı çektik.''
Kardeşi şehit olduğunda oğlu Sinan'ın 5 yaşında olduğunu ifade eden Pakize Kunduracı, “O zaman oğlum Sinan 5 yaşındaydı. O dönem çocuk olduğu için hiçbir şeyden haberi yoktu. Biz oğlumuzu dayısının sevgisiyle büyüttük. Oğlumda küçükken 'Ben de dayım gibi asker olacağım' diyordu. Sonra da polis olmaya karar verdi. 2016 yılının 17 Nisan gününde oğlum Sinan’ın şehit olduğunu öğrendik ve dünyamız başımıza yıkıldı. Gerçekten acısı da gururu da çok büyük. Doğu görevi bitmesine rağmen 1 yıl kendi isteğiyle uzatmıştı'' dedi.
Mehmet Kunduracı ise oğlunun cenazesini getiren Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı 2'nci sınıf emniyet müdürü Önder Güzel'in de 3 ay sonra şehit olduğunu belirtti.
Önder Güzel ile oğlunun mezarı başında sohbet ettiklerini belirten Kunduracı, ''Önder Güzel, oğlum Sinan’ın cenazesini getirmişti. Defin sonrası herkes şehitlikten ayrılmıştı. Önder Güzel ile beraber kalmıştık ve bana 'Mehmet Bey acaba bu yandaki boş mezara kim gelecek?' demişti. 3 ay sonra darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan bombalı saldırıda şehit oldu. Şimdi Önder ağabeyle oğlum Sinan şehitlikte yan yana yatıyorlar. Allah’ım mekanlarını cennet eylesin. Her gün gidip onlara şehitlikte dua ediyorum” diye konuştu.
Önce kardeşi, 19 yıl sonra da oğlu şehit oldu
Önce kardeşi, 19 yıl sonra da oğlu şehit oldu
Önce kardeşi, 19 yıl sonra da oğlu şehit oldu
Önce kardeşi 19 yıl sonra da oğlu şehit oldu: Acısı da gururu da çok büyük
Aksaray'da önce kardeşi piyade komando Erdal Akbulut, 19 yıl sonra da oğlu özel harekat polisi Sinan Kunduracı'yı (24) şehit veren Pakize Kunduracı (46), oğlu ve kardeşinin eşya ve fotoğraflarından oluşan hatıralarıyla hayata tutundu. Kunduracı, ''İkisi de genç yaşta şehit düştü. Acısı da gururu da çok büyük. Onların hatıralarıyla yaşıyorum'' dedi.
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İstanbul'daki olay, önceki gün saat 06.00 sıralarında Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde semtteki bir caddeye giren kimliği belirsiz bir şahıs, elindeki cam parçası olduğu düşünülen bir cisimle park halindeki onlarca aracı tek tek çizerek zarar verdi.
Cadde boyunca araçlara zarar veren şahıs ardından yaya olarak uzaklaşarak kayıplara karıştı. İlginç olay ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.<br>
Onlarca aracı çizip, anlaşılmayan kelimeler yazdı<br><br>Olayın ardından saat 11.00 sıralarında sokağa inen vatandaşlar, araçlarında çok sayıda çizik olduğunu görünce şaştı.
Cadde üzerindeki bütün araçların çizildiğini fark eden vatandaşlar, güvenlik kameralarını inceleyince şoke oldu.
Kimliği belirsiz bir şahsın araçları çizdiğini gören vatandaşlar, olayın şokunu atlattıktan sonra soluğu emniyette aldı. Araç sahibi çok sayıda vatandaş, “mala zarar verme\" suçundan ifade vererek olayı gerçekleştiren şahıstan şikayetçi oldu.
Polis ekiplerinin olay yerindeki araçların üzerinde yaptığı incelemelerde ise şahsın anlaşılamayan kelimeleri yazdığı da ortaya çıktı.
\"50-60 araç diyorlar ama belki de daha fazladır\"<br><br>Olayla ilgili konuşan bir araç sahibi, \"Akşam aracımızı park ettik ve eve yatmaya gittik. Sabah kalktığımız da durum buydu. Kamera görüntülerine baktık, sadece 30-35 araç bizim mahallemizde var. Polislerin söylediğime gören meydan da daha fazla araçta çizik varmış. 50-60 araç diyorlar ama belki de daha fazladır. Emniyete gidip şikayetçi olacağız mağduruz\" dedi. Diğer bir araç sahibi ise, “Saat 06.00 sıralarında olay olmuş. Bizim caddede 9 tane araç çizilmiş ve tek bir şahıs tarafından yapılmış\" ifadelerini kullandı.<br>Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
İstanbul'da şok geçirten olay: Cam parçasıyla onlarca aracı çizdi
İstanbul Şirinevler'de bir şahıs elindeki cam parçasıyla park halindeki onlarca araca tek tek çizerek zarar verdi. Bazı araçlara da anlaşılamayan kelimelerde yazan şahsın, bu olayı neden gerçekleştirdiğine kimse anlam veremedi. Olay anı kameralara yansırken, araçları görünce şoke alan vatandaşlar emniyete giderek şikayetçi oldu.
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Muharip İnsansız Uçak Sistemi KIZILELMA’nın geliştirme faaliyetleri, Baykar Savunma tesislerinde devam ediyor. İlk kez Mart 2022’de görücüye çıkan KIZILELMA’nın üretim faaliyetleri, hızla devam ediyor.
Bünyesinde birçok ilkleri barındıracak olan KIZILELMA’nın kanatları, Mart ayında monte edilmişti. Baykar, kanatların ardından uçağın ön kısmında bulunan kanardların da montajını tamamladı.
KIZILELMA MİUS’un Prototip Üretim Geliştirme Modeli’nde de görüntülenen kanardlar, uçağın manevra yeteneğinin ve hücum açısının muazzam derecede artmasını sağlıyor.
Hava-hava görevlerinde de kullanılması amaçlanan KIZILELMA için manevra yeteneği, kritik öneme sahip.
Türkiye’nin inşa ettiği ve hâlihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG ANADOLU gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak olan Bayraktar KIZILELMA bu sayede denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan’ın korunmasında da aktif görev alacak.<br>
İnsanlı savaş uçaklarının tasarım süreçlerinde en kritik hususlardan biri olarak değerlendirilen düşük radar kesitine sahip olma özelliği Bayraktar KIZILELMA’nın tasarımında da öncelikli olarak dikkate alındı. Düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek olan Bayraktar KIZILELMA’nın 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedefleniyor.
Türk mühendisleri tarafından milli olarakgeliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan hava aracı planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak. 500 nm görev yarıçapı ile 5 saat havada kalması hedeflenen Bayraktar KIZILELMA, entegre edilecek AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak.
Bayraktar AKINCI’yı geliştirerek Türkiye’yi taarruzi sınıfta insansız hava aracı geliştirebilen sayılı ülkeler arasına sokmayı başaran BAYKAR, Bayraktar KIZILELMA’nın ilk uçuş testini 2023 yılında gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bayraktar AKINCI TİHA’da 2018’de entegrasyon hattına girmiş ve bir yıl sonra 6 Aralık 2019’da ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. AKINCI ilk uçuşundan yaklaşık 1.5 yıl sonra 29 Ağustos 2021’de envantere girerek operasyonel göreve başladı. Selçuk Bayraktar’ın liderliğindeki Baykar ekibitarafından Bayraktar KIZILELMA için de benzer bir proje süreci yürütülmesi hedefleniyor.<br><br>
KIZILELMA'NIN ÖZELLİKLERİ<br><br>Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı'dan elde edilen tecrübelerle tamamen Türk mühendis ve teknisyenleri tarafından geliştirme çalışmaları sürdürülen hava aracı, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı etkinlik sağlayacak.<br>
İnsanlı savaş uçaklarının tasarım süreçlerinde en kritik hususlardan biri olarak değerlendirilen düşük radar kesitine sahip olma özelliği, Bayraktar Kızılelma'nın tasarımında da öncelikli olarak dikkate alındı.
Türk mühendisleri tarafından milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan hava aracı, planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak.<br>
Düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek olan Bayraktar Kızılelma'nın 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedefleniyor.
İLK UÇUŞ 2023’TE<br><br>Agresif manevralarla hava-hava muharebesi icra edebilecek olan BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacak olan BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), gövde içinde taşıyacağı mühimmatları ile belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebilecek.
Temel Uçuş Performans Kriterleri<br>500 Nm Görev Yarı Çapı<br>35.000 Feet Operasyonel İrtifa<br>5 Saat Havada Kalış Süresi<br>6 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı<br>0.6 Mach Seyir Hızı<br>1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi<br>Gelişmiş Özellikler<br>Otomatik İniş ve Kalkış<br>Düşük Görünürlük<br>Yüksek Manevra Kabiliyeti<br>Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme<br>Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti<br>AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık
Bayraktar Kızılelma için heyecanlandıran gelişme: Selçuk Bayraktar 'büyük bir güç çarpanı olacak' demişti
Selçuk Bayraktar muharebe sahasının yeni oyuncusu için 'büyük bir güç çarpanı olacak' demişti.Baykar Savunma tarafından geliştirilen KIZILELMA Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS)'nin kanardları monte edildi.