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Yenidoğan Çetesi davasına devam ediliyor: 4'üncü duruşma başladı

Yenidoğan Çetesi davasına devam ediliyor: 4'üncü duruşma başladı

11:3624/04/2025, jeudi
IHA
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Yenidoğan Çetesi davasına devam ediliyor
Yenidoğan Çetesi davasına devam ediliyor

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 4. duruşmasının görülmesine 3'üncü gününde devam ediliyor.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'ne yönelik düzenlenen 2. dalga operasyona ilişkin geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştı. Çete lideri Fırat Sarı'yla birlikte hareket ettikleri belirlenen şahıslara yönelik hazırlanan ve ana dava dosyası ile birleştirilen iddianame ile sanık sayısı 58'e yükselmişti.


Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4. duruşmada suç örgütü lideri doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 29 tutuklu 58 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz bir kısım sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Duruşma, Yenidoğan Çetesi'ne yönelik düzenlenen 2. dalga operasyonda yakalanan ve haklarında iddianame düzenlenen sanıkların yoklamaları ile başladı.



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