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Sosyal medyadan iş başvurusu yapanlar dikkat: Dolandırıcıların oyunu deşifre oldu

Sosyal medyadan iş başvurusu yapanlar dikkat: Dolandırıcıların oyunu deşifre oldu

13:4617/12/2024, Salı
DHA
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117 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
117 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yayınladıkları sahte iş ilanlarıyla vatandaşlardan haksız menfaat temin eden dolandırıcıların yeni oyunu deşifre oldu. Son olarak, Ankara merkezli 20 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, sahte iş ilanları veren 117 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara merkezli 20 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, internet ve sosyal medya platformlarında 'Evden para kazan' şeklinde sahte iş ilanları verip haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 117 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.


Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nitelikli dolandırıcılık suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, internet ve sosyal medya platformları aracılığıyla sahte iş ilanları ve çeşitli hileli faaliyetlerle mağdurları yanıltarak haksız menfaat temin eden 117 şüpheli tespit edildi.


Şüphelilerin, 'Evden para kazan' vaadiyle gerçekleştirdiği dolandırıcılık faaliyetleri sonucu haksız kazanç sağladığı belirlendi.


Soruşturma kapsamında, 117 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 20 ilde operasyon başlattı.



#Ankara
#dolandırıcılık
#sosyal medya

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