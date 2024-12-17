Sosyal medyadan iş başvurusu yapanlar dikkat: Dolandırıcıların oyunu deşifre oldu

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nitelikli dolandırıcılık suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, internet ve sosyal medya platformları aracılığıyla sahte iş ilanları ve çeşitli hileli faaliyetlerle mağdurları yanıltarak haksız menfaat temin eden 117 şüpheli tespit edildi.