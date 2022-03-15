Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi'nde üç gün boyunca acil hizmet dışında grev kararı alan sağlık çalışanları ile Başhekim Dr. Muzaffer Şenveli arasında tartışma yaşandı.

Grev yapan doktor ve anestezistlerin bulunduğu dinlenme odasına giden Şenveli, iddiaya göre çalışma arkadaşlarının görevlerinin başına dönmesini istedi.

"BURASI SİZİN TAPULU MALINIZ DEĞİL"

Doktorlar ise başhekime, "Burası bizim dinlenme yerimiz. Buraya girerek bize bu şekilde hitap etmeye hakkınız yok. Burası sizin tapulu malınız değil. Bizim dinlenme odamıza girdiyseniz kapıyı kapatamazsınız, açık tutacaksınız" şeklinde yanıt verdi.

OYNAT 02:15 Sosyal medyayı ikiye bölen doktor-başhekim tartışması: Acilin grevi olmaz Balıkesir'de bulunan Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Muzaffer Şenveli ile grevdeki doktorlar arasında tartışma yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde başhekimin dinlenme giderek 'Anestezinin, acilin, ameliyatın grevi olmaz' dediği görülürken, doktorların da 'Ağabey ben buradan neden çıkayım. Hastanın şikayeti varsa tutanak tutulsun' yanıtını verdiği kameraya yansıdı. BiP'te paylaş

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"ACİL VAKALAR EVİNE GÖNDERİLİYOR"

Acil vakaların alınmayarak evlerine gönderildiğini söyleyen Şenveli'ye yanıt veren bir anestezi doktoru ise "Acil vakalar alınıyor elektif (acil olmayan) vakalar alınmıyor” dedi. Başhekim Şenveli de "Bir vakanın acil olup olmadığına sen karar veremezsin” yanıtını verdi. Odada bulunan bir başka anestezi doktoru ise “Ben acil olup olmadığına karar verebilirim" ifadelerini kullandı.

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"HASTA MAĞDURSA ŞİKAYET ETSİN"

Başhekimle birlikte odaya giren hemşire de "Serviste bugün ameliyatı olan hastalar geri gönderilmiş. Hasta mağduriyeti yaşandığıyla ilgili bize şikayet geldi" deyince, grevdeki doktor, "Hasta mağduriyetiyle ilgili hasta şikayette bulunabilir. Biz de gerekli cevabı yazarız. Ben mevcut odamdan çıkmıyorum" diye konuştu.

"ACİLİN YOĞUN BAKIMIN GREVİ OLMAZ"

Bu açıklamanın ardından Başhekim Şenveli, "Acil hekimin grevi olmaz. Acilin olmaz, yoğun bakımların olmaz” diye konuştu. Şenveli, görevlerinin başına dönmedikleri takdirde doktorlar hakkında yasal işlem başlatacağını söyledi.

Anestezi ve yoğun bakım uzmanı doktorlarla, başhekim arasında yaşanan tartışma ameliyathane girişinde de devam etti.

İKİ TARAFA DA HAK VERİLDİ

Görüntüler sosyal medyada gündem olurken, yapılan paylaşımlarda başhekime de, sağlık çalışanlarına da hak verildiği görüldü.