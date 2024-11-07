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Sözcü yazarının cehaletine tepki üstüne tepki yağıyor: Kâbe ile ilgili skandal öneri

Sözcü yazarının cehaletine tepki üstüne tepki yağıyor: Kâbe ile ilgili skandal öneri

12:207/11/2024, Perşembe
G: 7/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Sözcü'de kalem oynayan Necati Doğru adlı şahıs
Sözcü'de kalem oynayan Necati Doğru adlı şahıs

Sözcü Gazetesinde kalem oynatan Necati Doğru adlı yazar bugünkü köşesinde cehalet kokan skandal bir talepte bulundu. "Kâbe sayısı artırılsa!" ifadelerini kullanan şahıs her ülkeye bir tane Kâbe'nin yapılması gerektiğini savundu. İslam'ın kutsallarıyla açık açık alay eden sözde yazara tepki yağdı. Doğru'ya tepki gösteren İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz "El insaf el izan!" dedi.

Müslümanları hedef alan haberleriyle bilinen
Sözcü
gazetesinde kalem oynayan sözde yazar
Necati Doğru
, bugünkü köşesinde cehaletini gözler önüne serdi.

"VIP hacı ve cennet!"
başlıklı skandal yazısında, Müslümanların kıblesi Kâbe ile ilgili pes dedirten bir öneride bulundu.



Necati Doğru adlı şahıs

Akıl dışı talep


Hac ibadetinden bahsettiği yazısında tepki çeken ifadeler kullanan şahıs, şu hezeyanlarda bulundu;


"Kabe sayısı artırılsa! Türkiye’de Konya’ya, İran’da Kum kentine Mısır’da Kahire’de. Irak’ta, Libya’da, Kenya’da Müslüman nüfusun yüksek olduğu Endonezya’da birer Kabe daha inşa edilse ve dünyada 1 Kabe değil 100 Kabe olsa bunun gerçekleşmesi için de ilk adımı Türkiye’den Diyanet İşleri Başkanı, Türkiye’nin yetiştirdiği sözü dinlenir din adamları atsalar; "Her Müslüman Ülkeye Bir Kabe" reformunu gerçekleştirseler; işte o zaman büyük yenilik olmaz mı?"


AK Partili Türkyılmaz'dan tepki: El insaf, el izan!


Sözcü yazarının akıl almaz sözlerine tepki gösteren İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz paylaşımında
"Bugün Soner Yalçın’ın SÖZCÜ gazetesine veda yazısını okumak için gazete sitesine girdim. Diğer yazarlara da göz gezdirirken, başlığına takıldığım Necati Doğru’nun Hac kuraları yazısını okumaya başladım, hayretler içerisinde kaldım doğrusu…Yazıdan bir kaç bölümü paylaşıyorum, iyi niyetle bakarak ironi yapıyor diyeceğim ama, hiç de öyle değil sanki !? Yazarın cevap aradığı soru şu: Niye KÂBE bir tane, ülkemizde belirli şehirlerde yapılamaz mı ? El insaf, el izan !"
ifadelerine yer verdi.




#Sözcü
#Kabe
#Mekke

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