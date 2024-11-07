Sözcü yazarının cehaletine tepki üstüne tepki yağıyor: Kâbe ile ilgili skandal öneri

"Bugün Soner Yalçın’ın SÖZCÜ gazetesine veda yazısını okumak için gazete sitesine girdim. Diğer yazarlara da göz gezdirirken, başlığına takıldığım Necati Doğru’nun Hac kuraları yazısını okumaya başladım, hayretler içerisinde kaldım doğrusu…Yazıdan bir kaç bölümü paylaşıyorum, iyi niyetle bakarak ironi yapıyor diyeceğim ama, hiç de öyle değil sanki !? Yazarın cevap aradığı soru şu: Niye KÂBE bir tane, ülkemizde belirli şehirlerde yapılamaz mı ? El insaf, el izan !"