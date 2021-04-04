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İSTANBUL

Sultanahmet'te hareketli anlar: Kavga ettiği kişilerin üzerine otomobilini böyle sürdü

Sultanahmet'te hareketli anlar: Kavga ettiği kişilerin üzerine otomobilini böyle sürdü

İstanbul Sultanahmet'te bir kişi, otomobilini kavga ettiği kişilerin üzerine sürerek, çarpıp kaçmaya çalıştı. Olayı gören polis, otomobilin lastiklerine ateş açarken, diğer polislerin de otomobilin önünü kesmesiyle şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Sultanahmette hareketli anlar: Kavga ettiği kişilerin üzerine otomobilini böyle sürdü
Polisler otomobilin lastiklerine ateş açarak durdurmaya çalıştı.

İstanbul'daki olay, Fatih Cankurtaran Mahallesi Caferiye Sokak'ta geçtiğimiz aylarda meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi sebebiyle aralarında husumet olan iki grup, Ayasofya Camii'nin yanındaki sokakta kavga etmeye başladı.

Kavga sırasında ismi öğrenilemeyen bir kişi bıçak darbesiyle yaralandı. Kavgaya karışan bir şüpheli de otomobilini, kavga ettiği kişilerin üzerine sürüp kaçmaya çalıştı. Araçla yoldaki 3 kişiye çarpan şüpheliyi ise olayı gören Sultanahmet Meydanı'ndaki görevli polisler otomobilin lastiklerine ateş açarak durdurmaya çalıştı. Diğer görevli polislerin de otomobilin önünü kesmesiyle şüpheli kıskıvrak yakalandı.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Otomobilin çarpması sonucu yaralanan iki kişi ile kavga sırasında bıçaklanan bir kişi hastaneye kaldırılırken, durumlarının da iyi olduğu belirtildi. Olaya karıştığı tespit edilen ve gözaltına alınan 11 kişinin ise adliyedeki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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