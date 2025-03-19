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Tacikistan Büyükelçisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Tacikistan Büyükelçisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Semih Bozkuş
16:4319/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Güven mektubunun verilmesinin ardından Tacikistan Büyükelçisinin ailesiyle birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.
Güven mektubunun verilmesinin ardından Tacikistan Büyükelçisinin ailesiyle birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Büyükelçisi Sodiq Ashurboyzoda İmomi’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. İmomi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubunu sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Büyükelçisi Sodiq Ashurboyzoda İmomi’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde İmomi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Güven Mektubu
#Tacikistan Büyükelçisi
#Sodiq Ashurboyzoda İmomi

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