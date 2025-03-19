Tacikistan Büyükelçisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Güven mektubunun verilmesinin ardından Tacikistan Büyükelçisinin ailesiyle birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Büyükelçisi Sodiq Ashurboyzoda İmomi’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. İmomi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubunu sundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan Büyükelçisi Sodiq Ashurboyzoda İmomi’yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde İmomi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.
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