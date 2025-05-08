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Talas Belediyesi kırsal kesimin nabzını tuttu

Talas Belediyesi kırsal kesimin nabzını tuttu

04:008/05/2025, Perşembe
G: 8/05/2025, Perşembe
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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçeye bağlı kırsal mahallelerin muhtarlarıyla bir araya gelerek mahallelerin mevcut durumları, ihtiyaçları ve talepleri üzerine önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Başkanlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez’in yanı sıra, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, İlçe Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç, İlçe Müftüsü Bünyamin Turgut, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Fatih Özer ve İlçe Emniyet Müdürü Enis Şimşek de toplantıda hazır bulundu. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, toplantıda yaptığı konuşmada, kırsal mahallelerin gelişiminin ve sorunlarının çözümünün kendileri için büyük önem taşıdığını vurguladı.


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