Gündem Talihsizlikler peşini bırakmıyor Dolandırıcıya kaptırdığı aracını kurtarmak isterken yine dolandırıldı
KOCAELİ

Talihsizlikler peşini bırakmıyor: Dolandırıcıya kaptırdığı aracını kurtarmak isterken yine dolandırıldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan vatandaş, internet üzerinden satmaya çalıştığı otomobilini koruma olduğunu söyleyen bir şahsa kaptırdı. Aracını kurtarmak için yardım istediği bir başka şahsa da parasını kaptırarak dolandırılan vatandaş, "Benim tek suçum, insanlara güvenmek" dedi.

Haber Merkezi İHA
Mağdur vatandaş, dolandırıcıların bulunmasını istiyor
Mağdur vatandaş, dolandırıcıların bulunmasını istiyor

Gebze ilçesinde yaşayan ve adli tercümanlık yapan 35 yaşındaki Mehmet Mintaş, yurt dışında yaşadığı bir sıkıntı için bir arkadaşından yardım istedi. Bunun üzerine Mintaş’ın arkadaşı, kendisini tanıştıracağı kişinin sıkıntısını çözeceğini söyledi. Mintaş, tavsiye üzerine tanıştığı ve koruma olduğunu söyleyip sahte personel kartı göstererek güvenini kazanan Abdulkadir C.’ye satmak istediği otomobili için vekalet verdi. 60 bin liraya satmaya çalıştığı aracını 80-90 bin liraya satmak için vekaleti alan Abdulkadir C., otomobille beraber kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan Mintaş, otomobilini kurtarmak isterken, kendisine yardımcı olabileceğini söylen bir başka şahsa da 17 bin TL’sini kaptırarak dolandırıldı.


Otomobilini kurtarmak isterken yine dolandırıcıların tuzağına düştü

Vekalet verdiği arabasının parasını yaklaşık 7 ay boyunca alamayan Mintaş, şahsın dolandırıcı olduğunu anlayarak şikayetçi oldu. Yardım istediği avukat arkadaşının önerdiği İbrahim A. isimli şahısla tanıştı. Diğer dolandırıcı gibi sahte kimlik kartı gösteren İbrahim A., güvenini kazandığı Mintaş’tan işini çözebilmek için Libya’ya gitmesi gerektiğini söyleyerek 17 bin lira para istedi. Daha önce dolandırıldığından para vermeye çekinen Mintaş, hesabında para olduğunu bildiğini söyleyen İbrahim A.’dan korkarak istediği parayı yolladı. Söylenen tarihte parasını geri alamayan Mintaş, İbrahim A.’nın kendisini ölümle tehdit etmesi üzerine yeniden dolandırıcıların tuzağına düştüğünü anladı.

  • "Benim tek suçum, insanlara güvenmek" diyen Mintaş, olayların ardından yetkili mercilere giderek şahıslar hakkında şikayetçi oldu.

Her şey arkadaşının tanıştırdığı kişiyle başladı


Başından geçen talihsiz olayları anlatan Mehmet Mintaş, “Daha önce bir yabancıyla yaşamış olduğun bir sıkıntıdan ötürü yurt dışında bulunan bir bayan arkadaşımın beni birisiyle tanıştırmasıyla oldu. Bayan arkadaşım tanıştırdığı kişi koruma olduğunu ve yaşadığım sıkıntıya yardımcı olacağını söyledi. Bu şahısla ben bir araya geldim. İlk olarak telefonla görüştüm, kendisinin Ankara’da olduğunu söylemişti. Daha sonra İstanbul’a geldiğinde de beni aradı ve konum attı. O şekilde yanına gittim. Bu arkadaşla bu şekilde tanıştık. Kendisinin eski koruma olduğunu söyledi, cebinden de kimliğini çıkarıp gösterdi. Bu şekilde bana güven vermiş oldu. Aradan birkaç hafta geçtikten sonra da bu şahısla yeniden bir araya geldik.

  • Daha önce internet ortamından 60 bin liraya satışa çıkardığım aracıma gelen mesajlara cevap veriyordum. O da mesajları gördü. ‘Aracını mı satıyorsun?’ dedi. Ben de ‘Evet’ dedim. ‘Sen bu kardeşinin dediğini yap, karlı çıkarsın. Bizim tanıdık arkadaşımız var, ona vekalet ver, 1-2 hafta içerisinde de 80-90 bin lira paranı alırsın’ dedi. Tamam diyerek verdim” dedi.

'Banka müdürüyüm' dedi 75 yaşındaki kadını dolandırdı
GÜNDEM
'Banka müdürüyüm' dedi 75 yaşındaki kadını dolandırdı


“Güvenerek verdim arabayı”

Arabasının vekaletini verdiğini söyleyen Mintaş, “Arabayı teslim ettiğimde orada bir arkadaşı da vardı. ‘Sözleşme olmayacak mı?’ diye sorduğum zaman sözleşmeye gerek olmadığını, paramı vereceğini söyledi. Ben de o şekilde güvenerek verdim arabayı. Araba gitti. Aradan 2 hafta geçtikten sonra bir dönüş olmadı. Ben aradım, hastalık o zaman Türkiye’de daha yeni yayılıyordu. Bir ay boyunca her gün aradım, bana yine vereceğini söyledi. ‘Şu anda bazı sıkıntılar var’ şeklinde ifadelerde bulunuyordu. Daha sonra bu şahsı araştırmaya başladım. Bu şahıs daha önce de böyle şeyler yapmış. Bunun en yakın tanıdıklarıyla tanıştım. Onlar da bu kişinin dolandırıcı olduğunu söylediler” diye konuştu.

Araç kiralamada 'depozito'yla dolandırıldı: Mağdurların kurduğu gruba dahil edilince anladı
GÜNDEM
Araç kiralamada 'depozito'yla dolandırıldı: Mağdurların kurduğu gruba dahil edilince anladı


“Korktuğum için istediği parayı gönderdim”

Daha sonra bu şahsı şikayet ettiğini kaydeden Mintaş, otomobilini kurtarmak isterken yeniden dolandırıcıların tuzağına düştüğünü anlattı. Mintaş, “Bu bilgileri avukat bir arkadaşımla paylaşıyordum. O da beni birisiyle tanıştırdı. Tuzla’da oturduk, tanıştık. Onlar da dolandırıcıymış. Bu kişi benim arabamı alan şahsı takip ettiklerini, her şeyden haberdar olduklarını hatta benim bütün bilgilerime vakıf olduklarını söylemişti. ‘Arabayı alan kişiyi şikayet etme, biz halledeceğiz, senin paranı getireceğiz’ dedi. Aradan bir gün geçtikten sonra beni aradı. ‘Mehmet ben Libya’ya gideceğim, acil bana para lazım’ dedi. Ben de zaten dolandırılmışım, bu yüzden ‘Param yok’ dedim. Bunun çok önemli olduğunu, benim işimi takip ettiklerini, bu parayı gönderirsem daha güzel olacağını, hesabımda ne kadar para olduğunu da bildiklerini söyledi. Ben de korktuğum için istediği 15 bin lira parayı gönderdim. ‘2 bin lira daha lazım’ dedi. Ben de çekiniyorum tabii ki. Hesabımda para var ama bu kişiler nereden biliyor onu anlayamadım. Daha sonra 2 bin lirayı da gönderdim” şeklinde konuştu.

İnternetten gördüğü ilan pahalıya patladı: 12 bin lira dolandırıldı
FOTOĞRAF 5
Title
İnternette ilanını gördüğü konteyner evi beğenen mobilyacı Anıl Akkurt, kendisini ilçede bir okulun müdür yardımcısı olarak tanıtan satıcının sosyal medya hesabına mesaj yazdı. Akkurt, ilan sahibi kadınla 12 bin 500 liralık konteyner için yaptığı pazarlık sonucu 12 bin lira ödemeyi kabul etti.
Title
Kendisine gönderilen hesap numarasına belirtilen parayı yatıran Akkurt, mesajlarına cevap gelmeyince dolandırıldığını anladı. Avukatını arayan Akkurt, Biga Cumhuriyet Başsavcılığına giderek bu kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Title
Anıl Akkurt, Biga'da mobilya üretimi yaptıkları yer için böyle bir konteynere ihtiyaçları bulunduğunu, ilanda yakın bir bölgede bulunduğu belirtildiği için satıcıyla irtibata geçtiğini söyledi. Pazarlığın ardından parayı hesaba yatırıp dekontu bu kişiye gönderdiğini belirten Akkurt, Benden konteyneri gönderecekleri adresi istediler. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yoktu. Konteynerin nakliyesine geldiğimizde ise bize hiçbir malzeme ulaşmadı. Telefonla aradığımızda kendileri bize cevap vermedi. Numaramı da engellemişler. dedi.
Title
Akkurt, ilan sahibinin daha sonra kendisine dolandırıcı olmadığını ve istiyorsa parasını iade edeceği, savcılığa ya da polise şikayette bulunmaması yönünde mesaj yazdığını aktardı.
Title
Bunu kabul etmesine rağmen parasının iade edilmediğini dile getiren Akkurt, sosyal medya hesabının asıl sahibinin, hesabının çalınmasıyla ilgili şikayette bulunduğunu öğrendiklerini ifade etti. Akkurt, aynı ilan sayesinde çok sayıda kişinin dolandırılmış olabileceğini sözlerine ekledi.
İnternetten gördüğü ilan pahalıya patladı: 12 bin lira dolandırıldı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir mobilya üreticisi, internetten konteyner ev almak isterken çalıntı sosyal medya hesabını kullanan şüpheli tarafından 12 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.


“Benim tek suçum insanlara güvenmek”

Bu şahısların tam anlamıyla profesyonel birer dolandırıcı olduğunu ve bu şahısların birbirleri ile bağlantılı olduklarını düşündüğünü söyleyen Mintaş, “1 hafta sonra paramı vereceğini söylüyordu. 1 hafta geçti yok, 1 ay geçti yok. Daha sonra ise ‘Ne parası istiyorsun? Gelirim seni infaz ederim, seni gebertirim’ şeklinde ifadelerde bulunduktan sonra artık ben bütün resmi kurumlara, gerekli yerlere müracaatlarda bulundum. Bu kişilerin bir an önce yakalanıp adalete teslim olmasını canı gönülden istiyorum. Ben yandım başkası yanmasın. Benim tek suçum, insanlara güvenmek, güvenimin fazla olması. Bu yüzden kaybettim. İnşallah başkaları da bu şekilde dolandırılmaz” ifadelerini kullandı.

65 yaşında evlenme vaadiyle 35 bin TL dolandırıldı
FOTOĞRAF 7
Title
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesindeki Menderes Mahallesi’nde ikamet eden Ali Güven (65), 4 yıl önce eşi Münire Güven’i kaybetti. Yalnızlığa alışamayan Güven, yeniden evlenme hayalleri kurmaya başladı.
Title
Ancak bu hayaller pahalıya patladı. Güven, bir tanıdığı aracılığıyla tanıştığı Gülay Ş. tarafından evlenme vaadiyle dolandırıldı.
Title
Ölen eşinden miras kalan arsanın satışından 35 bin TL elde eden Güven, bu parayla yeni bir yuva kurmak istedi.
Title
Bu süreçte, Bayramiç’ten eski bir arkadaşının eşi olan Şengül isimli kadın devreye girdi. Şengül, Güven’e İzmir’in Selçuk ilçesinde Gülay Ş. ile evlenmek isteyip istemediğini sordu.
Title
Güven’in olumlu cevap vermesi üzerine tanışma gerçekleşti. Gülay Ş.’nin yanına giden Güven, burada altın ve takı alışverişi yaptı.
Title
Altınları, bankada bulunan ve Güven’in yanındaki paraları alan Gülay Ş., ‘Evdeki eşyalarımı alıp geleyim sen bekle’ diyerek yanından uzaklaştı. Uzun süre olay mahallinde bekleyen Güven dolandırıldığını anladı.
Title
Ali Güven cebinde kalan son 100 lira ile Bayramiç’e geri döndü. İlçeye gelen Güven, soluğu savcılıkta aldı. Güven, Maddi durumum zaten iyi değil. Solunum hastalığı ile mücadele ediyorum. Vefat eden eşimden miras kalan arsayı 35 bin TL’ye sattım. Bu parayla da yeniden evlenme hayali kurdum ama mahvoldum. Gülay Ş.’ye bir türlü ulaşamadım. Bayramiç Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundum. Bana evlilik için yardımcı olan kişi de şahit oldu. Bütün param gitti, çok zor durumdayım. 800 TL yoksulluk aylığıyla yaşamaya çalışıyorum. Bir arkadaşımın oturmam için verdiği evde yaşıyorum. Evimin elektriği bile yok. Eşimin tarlasından bana kalan parayla ev alacaktım, o para da gitti. Yalnızlık zor, evleneyim dedim olmadı. Devlet büyüklerimden yardım bekliyorum. Beni bu hale kadının bulunmasını istiyorum dedi.
65 yaşında evlenme vaadiyle 35 bin TL dolandırıldı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 4 yıl önce eşini kaybeden 65 yaşındaki Ali Güven, eski bir arkadaşının eşinin aracılığıyla tanıştığı Gülay Ş. tarafından evlenme vaadiyle dolandırıldı. Güven, kendisinden 35 bin TL'den fazla para alarak kayıplara karışan Gülay Ş.'nin bulunmasını istiyor.
Abone Ol Google News
Hava 15 derece birden soğuyacak

Hava 15 derece birden soğuyacak

​İstanbul'da dondurucu soğuk kapıda.
Şeytani plan ortaya çıktı

Şeytani plan ortaya çıktı

​Hamile eşini 400 bin liralık sigorta parası için uçurumdan itti.
30 güniçinde yıkılacak

Tepki çeken kaçak villa için karar çıktı.

​ABD'deki sır görüşmeleri ortaya döküldü.
Bu sabah kaldırıldı

Bu sabah kaldırıldı

​Göbeklitepe'deki metal bloğun sırrı çözülemedi.
Deprem<br>oluyor sandık!

Deprem
oluyor sandık!

Çatılar uçtu, araçlar kullanılamaz hale geldi.
Ev sahibi şiddeti

Ev sahibi şiddeti

​'Neden kirayı geciktirdin' deyip öldüresiye dövdüler.
15 ilde<br>FETÖ operasyonu

15 ilde
FETÖ operasyonu

​56 rütbeli askerden 27'si yakalandı.
Amerikalıların demokrasiye<br>inancı azaldı

Amerikalıların demokrasiye
inancı azaldı

S​on başkanlık seçiminde yaşananlar anket sonuçlarını etkiledi.
Mahalleye sıçradı

Mahalleye sıçradı

​Kastamonu'daki orman yangını nedeniyle bir mahalle boşaltıldı.
15 metre uzunluğunda

15 metre uzunluğunda

​Dev balina Adana açıklarında görüntülendi.
Avrupa'nın<br>üvey evlatları

Avrupa'nın
üvey evlatları

​AB aşıya ulaşmada da kendisine komşu ülkeleri yolda bıraktı.
Almanya'da yüzlerce <br>İslamofobik saldırı

Almanya'da yüzlerce
İslamofobik saldırı

​Müslümanlara yönelik kayıt altına alınan saldırılar açıklandı.
Parayı veren ödülü kapar

Parayı veren ödülü kapar

On bin ila elli bin avro arasında değişiyor.
Ve yolunu ayırdı

Ve yolunu ayırdı

​CHP'de siyasi dengeleri altüst edecek istifa.
CHP parçalanıyor

CHP parçalanıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnce'nin istifasına dikkat çekti.
Fırtına seriye bağladı

Fırtına seriye bağladı

​Trabzonspor ligde 5 haftadır kaybetmiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.