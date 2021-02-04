'Banka müdürüyüm' dedi 75 yaşındaki kadını dolandırdı
Bursa'da
bir bankada işlem yapan 75 yaşındaki kadını takip ederek
kendini "Oğlun Bekir'in arkadaşıyım, ben de bir başka
bankada müdürüm" diyerek tanıtan dolandırıcı, yaşlı
kadından 300 lira ve çeyrek altınlarını alarak
kayıplara karıştı.
Bursa’da bankada işlem yapan yaşlı kadını takip ederek dolandıran sahte banka müdürü kayıplara karıştı. Vatandaşı kurdukları akıl almaz tuzaklarla dolandıranların hedefinde bu sefer 75 yaşındaki Gönül Kul vardı. Bursa’da girdiği bir bankanın şubesinde işlem yaptırdıktan sonra evinin yolunu tutan Gönül Kul’un peşine takılan dolandırıcı, kendisini başka bir bankanın müdürü olarak tanıtıp, oğlunun arkadaşı olduğu bahanesiyle yaşlı kadından 300 lira ve çeyrek altınını alarak kayıplara karıştı.
Dolandırıcı her yerde aranıyor
"Senin oğlun Bekir Kul’u tanıyorum" diyerek yaşlı kadının yanında oğlunu telefonla arama numarası yapan dolandırıcı, para ve altını aldıktan sonra kayıplara karıştı. Bir müddet sonra dolandırıldığının farkına varıp oğlunu arayan Gönül Kul, ardından oğlu ile birlikte polis merkezine giderek durumu anlattı. Yaşlı kadının eşkâlini verdiği dolandırıcı her yerde aranıyor.