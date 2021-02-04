'Banka müdürüyüm' dedi 75 yaşındaki kadını dolandırdı

Bursa’da bankada işlem yapan yaşlı kadını takip ederek dolandıran sahte banka müdürü kayıplara karıştı. Vatandaşı kurdukları akıl almaz tuzaklarla dolandıranların hedefinde bu sefer 75 yaşındaki Gönül Kul vardı. Bursa’da girdiği bir bankanın şubesinde işlem yaptırdıktan sonra evinin yolunu tutan Gönül Kul’un peşine takılan dolandırıcı, kendisini başka bir bankanın müdürü olarak tanıtıp, oğlunun arkadaşı olduğu bahanesiyle yaşlı kadından 300 lira ve çeyrek altınını alarak kayıplara karıştı.

Dolandırıcı her yerde aranıyor

"Senin oğlun Bekir Kul’u tanıyorum" diyerek yaşlı kadının yanında oğlunu telefonla arama numarası yapan dolandırıcı, para ve altını aldıktan sonra kayıplara karıştı. Bir müddet sonra dolandırıldığının farkına varıp oğlunu arayan Gönül Kul, ardından oğlu ile birlikte polis merkezine giderek durumu anlattı. Yaşlı kadının eşkâlini verdiği dolandırıcı her yerde aranıyor.

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FOTOĞRAF 5 İnternette ilanını gördüğü konteyner evi beğenen mobilyacı Anıl Akkurt, kendisini ilçede bir okulun müdür yardımcısı olarak tanıtan satıcının sosyal medya hesabına mesaj yazdı. Akkurt, ilan sahibi kadınla 12 bin 500 liralık konteyner için yaptığı pazarlık sonucu 12 bin lira ödemeyi kabul etti. Kendisine gönderilen hesap numarasına belirtilen parayı yatıran Akkurt, mesajlarına cevap gelmeyince dolandırıldığını anladı. Avukatını arayan Akkurt, Biga Cumhuriyet Başsavcılığına giderek bu kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Anıl Akkurt, Biga'da mobilya üretimi yaptıkları yer için böyle bir konteynere ihtiyaçları bulunduğunu, ilanda yakın bir bölgede bulunduğu belirtildiği için satıcıyla irtibata geçtiğini söyledi. Pazarlığın ardından parayı hesaba yatırıp dekontu bu kişiye gönderdiğini belirten Akkurt, Benden konteyneri gönderecekleri adresi istediler. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yoktu. Konteynerin nakliyesine geldiğimizde ise bize hiçbir malzeme ulaşmadı. Telefonla aradığımızda kendileri bize cevap vermedi. Numaramı da engellemişler. dedi. Akkurt, ilan sahibinin daha sonra kendisine dolandırıcı olmadığını ve istiyorsa parasını iade edeceği, savcılığa ya da polise şikayette bulunmaması yönünde mesaj yazdığını aktardı. Bunu kabul etmesine rağmen parasının iade edilmediğini dile getiren Akkurt, sosyal medya hesabının asıl sahibinin, hesabının çalınmasıyla ilgili şikayette bulunduğunu öğrendiklerini ifade etti. Akkurt, aynı ilan sayesinde çok sayıda kişinin dolandırılmış olabileceğini sözlerine ekledi. İnternetten gördüğü ilan pahalıya patladı: 12 bin lira dolandırıldı Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir mobilya üreticisi, internetten konteyner ev almak isterken çalıntı sosyal medya hesabını kullanan şüpheli tarafından 12 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. BiP'te paylaş

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