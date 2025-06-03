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TBMM ‘Numan Kurtulmuş ile devam’ dedi: Meclis Başkanı üçüncü turda seçildi

TBMM ‘Numan Kurtulmuş ile devam’ dedi: Meclis Başkanı üçüncü turda seçildi

19:143/06/2025, Salı
G: 3/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Yeniden TBMM Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş, Devlet Bahçeli ile de selamlaştı.
Yeniden TBMM Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş, Devlet Bahçeli ile de selamlaştı.

TBMM Başkanlık seçimlerinin üçüncü turunda, AK Parti adayı Numan Kurtulmuş, 329 oy alarak yeniden seçildi. İlk iki turda, beş aday da seçilme yeterliliği olan 400 oya ulaşamamıştı. Kurtulmuş, Meclis kürsüsünde yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye, aynı zamanda demokratik Türkiye meselesidir. Yeni anayasa gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzdur." mesajlarını verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Başkanlık seçimi, TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirildi.

Gizli oylama usulüyle yapılan ve beş adayın yarıştığı ilk iki turda, seçilme yeterliliği olan 400 oya ulaşılamadı.

Kurtulmuş üçüncü turda salt çoğunlukla seçildi

İlk turda AK Parti adayı Numan Kurtulmuş 305, CHP adayı Uğur Bayraktutan ise 122 oy aldı.

İkinci turda ise Kurtulmuş 306, Bayraktutan 120 oyda kaldı.

Kurtulmuş, salt çoğunluk olan 301’in yeterli olduğu üçüncü turda, 329 oy alarak yeniden TBMM Başkanı seçildi.

İlk mesajı Terörsüz Türkiye ve yeni anayasa oldu

Kurtulmuş, Meclis kürsüsünde yaptığı açıklamada,
"Terörsüz Türkiye, aynı zamanda demokratik Türkiye meselesidir. Yeni anayasa gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzdur."
mesajlarını verdi.

Yeni Başkan nasıl seçildi?

Meclis Başkanı seçiminde ilk iki turda üye tam sayısının üçte ikisi (400 oy), üçüncü turda ise salt çoğunluk (301 oy) aranır.

Üçüncü turda da salt çoğunluk sağlanamazsa, en çok oy alan iki aday arasında dördüncü tur yapılır ve en fazla oy alan aday başkan seçilir.
Seçime katılan beş aday ve son turda aldıkları oy sayıları şöyle:

Numan Kurtulmuş (AK Parti – İstanbul Milletvekili, mevcut Meclis Başkanı) - 329 oy

Uğur Bayraktutan (CHP – Artvin Milletvekili) - 118 oy

Osman Cengiz Çandar (DEM Parti – Diyarbakır Milletvekili) - 18 oy

Mustafa Cihan Paçacı (İYİ Parti – İstanbul Milletvekili) - 26 oy

Mehmet Karaman (Yeni Yol Partisi – Samsun Milletvekili) - 26 oy

Geçersiz oy: 12

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