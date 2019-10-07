Gündem Komşusunun tezgahına gizlice girdi, yüzlerce kavunu bıçakladı Biz arkadaşımız diyorduk niyeti farklıymış
TEKİRDAĞ

Tekirdağ haberleri: Komşusunun tezgahına gizlice girdi, yüzlerce kavunu bıçakladı

Komşusunun tezgahına gizlice girdi, yüzlerce kavunu bıçakladı: 'Biz arkadaşımız' diyorduk niyeti farklıymış

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ilginç olay, görenleri, duyanları şaşırttı. Komşusunun kavun tezgahına gizlice giren bir kişi elindeki bıçakla yüzlerce kavunu deldi. Kavunlara hayvanların zarar verdiğini düşünen çiftçi, gerçeği iş yerine sonradan koyduğu güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince anladı. Görüntüleri gördüğünde çok şaşırdığını ifade eden Ferit Üren, "Biz arkadaşımız diyorduk fakat niyeti farklıymış bilemedik" dedi.

Haber Merkezi IHA
Komşusunun kavun tezgahına gizlice girip, elindeki bıçakla yüzlerce kavunu delerken görüntülendi.
Komşusunun kavun tezgahına gizlice girip, elindeki bıçakla yüzlerce kavunu delerken görüntülendi.

.Tekirdağ'daki olay, Çorlu-İstanbul yolu üzerinde Çorlu Havaalanı yakınlarında meydana geldi. Çorlu’nun Seymen Mahallesi’nde yetiştirdiği kavunları yol kenarına kurduğu tezgahta satışa sunan bölgedeki çok sayıda çiftçiden biri olan Ferit Üren, hemen her gün tezgahındaki kavunlarının delinmesi nedeniyle kavun tezgahına kamera yerleştirdi.

Komşusunun kavun tezgahına gizlice giren bir kişi elindeki bıçakla yüzlerce kavunu deldi.

Aylarca devam eden olayda ilk olarak kavunlara hayvanların zarar verdiğini düşünen Üren, süreklilik arz eden durumun hayvan işi olmadığını düşününce tezgahına güvenlik kamerası yerleştirdi ve kavunları delenin arkadaşım dediği yan tezgahın çalışanı olduğunu gördü.

Görüntüleri gördüğünde çok şaşırdığını ifade eden Üren: Biz arkadaşımız diyorduk fakat niyeti farklıymış bilemedik.

Yaşananları aktaran Üren, "İnsan doğrar gibi kavunlarımızı uzun zamandan beri doğruyorlardı. Biz ilk başta fare olarak düşündük ama incelediğimizde fare olmadığını, bilerek sert bir cisimle delindiğini fark ettik. Şu ana kadar bir buçuk tona yakın bir kavun kaybımız oldu. Bir türlü tespit edemeyince kamera koymak zorunda kaldık. Kamera koyduğumuzda yan taraftaki tezgahta çalışan arkadaşımız dediğimiz insanın sabah erken saatlerde gelip kavunları deldiğini gördük. En son yaptığında tam 154 tane kavunumuzu delmişti. Bundan sonrası Allah ile onun arasında kalmış bir şey” dedi.

çiftçi, gerçeği iş yerine sonradan koyduğu güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince anladı.

Sürecin geçen seneden beri devam ettiğini de aktaran Üren, “Bunlar geçen seneden beri devam ediyordu. Geçen sene de bir traktör römorku dolusu kavunumuz 15 gün içinde hiç oldu. Biz hep fare diye düşündük ama fare değil iki ayaklı farenin olduğunu gördük. Bize geçen seneden bu yana yaklaşık 10 bin liralık bir zarar verdi” diye konuştu.

Görüntüleri gördüğünde çok şaşırdığını ifade eden Üren, "Biz arkadaşımız diyorduk fakat niyeti farklıymış bilemedik" şeklinde konuştu.

Balkanlara yönelik politikamızıdin eksenli yürütmüyoruz

'Balkanlara yönelik politikamızı
din eksenli yürütmüyoruz'

​Cumhurbaşkanı, Sırbistan'daki 'Politika' gazetesine konuştu.
14 bin ÖSO askeri yola çıktı

14 bin ÖSO askeri yola çıktı

Fırat'ın doğusuna yönelik askeri harekata katılacaklar.
İstanbula kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı

​Meteoroloji, İstanbul ve 8 ili saat verip uyardı.
ABD resmen<br> kabul etti

ABD resmen
kabul etti

​Uzmanlar, Beyaz Saray'ın açıklamalarını değerlendirdi.
Trump'ın da<br> dediği gibi...

Trump'ın da
dediği gibi...

Erdoğan, Sırbistan ziyareti öncesi konuştu.
Konvoylar halinde boşaltıyorlar

Konvoylar halinde boşaltıyorlar

ABD konvoyu ​Türkiye sınırından ayılırken görüntülendi.
Kandil'e nokta atışı

Kandil'e nokta atışı

Kırmızı kategorideki kadın terörist hedef alındı.
Çölde açık hava sineması

Çölde açık hava sineması

​Kurucusunun dahi unuttuğu sinema salonu.
PKK'nın<br>kökünü kazıyacağız

PKK'nın
kökünü kazıyacağız

Operasyon için Türkiye'den talimat bekliyorlar.
ABD Kürt müttefiklerini terk etti

ABD Kürt müttefiklerini terk etti

​Dünya basını ABD'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararını böyle gördü.
Ön saflarda savaştılar

Ön saflarda savaştılar

Endülüs'ü çöl ortasında vâhâya dönüştürdüler.
Teröristlerden temizlemeye kararlıyız

Teröristlerden temizlemeye kararlıyız

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan operasyon açıklaması.
PYD yanlısı <br>Mcgurk çıldırdı

PYD yanlısı
Mcgurk çıldırdı

Twiter'dan ateş püskürdü: Trump başkomutan değil, bilinçsizce fevri kararlar alıyor.
Türkiye Suriye'de operasyon başlatacak

Türkiye Suriye'de operasyon başlatacak

ABD: Türkiye'nin Suriye'deki operasyonunu desteklemeyeceğiz.
Haftanın 11'i

Haftanın 11'i

'4 Büyükler'den sadece bir isim kadroya girebildi.
Türkiye'nin<br> kimsenin toprağında gözü yok

Türkiye'nin
kimsenin toprağında gözü yok

İbrahim Kalın: Güvenli bölge operasyonun iki amacı var.
Tren ve posta<br> ücretlerine zam

Tren ve posta
ücretlerine zam

​Bugünden itibaren yüzde 20 zamlı uygulanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Belgrad'da: Sırbistan Cumhurbaşkanı karşıladı
Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Belgrad'da: Sırbistan Cumhurbaşkanı karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan’a geldi. Erdoğan, havalimanında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Cuçiç, Sırbistan’ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markoviç, Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Taju Bilgiç ve Büyükelçilik personellerince karşılandı. Erdoğan daha sonra resmi karşılama töreninin gerçekleştirileceği Sırbistan Sarayı’na hareket etti.
Sırbistan'da gönülleri birleştirecek bir dostluk projesi: Ortak sınırlarımız olmasa da bizim için komşu bir ülke
Dünya

Sırbistan'da gönülleri birleştirecek bir dostluk projesi: Ortak sınırlarımız olmasa da bizim için komşu bir ülke

Sırbistan'ın "Politika" gazetesine mülakat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgeyle ilişkilerimizi ve iş birliğimizi her alanda güçlendirmek istiyoruz. Sırbistan, Balkanlar'da merkezi ve stratejik konuma sahip bir ülke. Sırbistan’la köklü, tarihi ve kültürel bağlara sahibiz ve ortak sınırlarımız olmasa da Sırbistan’ı komşu bir ülke olarak görüyoruz. Bugün ilişkilerimiz tarihinin en iyi seviyesinde" ifadesini kullandı. Gerçekleştireceği ziyarette Belgrad-Saraybosna Otoyolu'nun temelini atacağını belirten Erdoğan, "Pek çok kişinin merakla takip ettiğini bildiğim bu projenin en kısa sürede hayata geçirilmesine büyük önem veriyoruz" dedi.
Ringde skandal: Ermeni dövüşçü Türk rakibini boğarak öldürmeye teşebbüs etti
Spor

Ringde skandal: Ermeni dövüşçü Türk rakibini boğarak öldürmeye teşebbüs etti

Ermeni Rafael Abrahamyan ile Türk sporcu Batuhan Akduman'ın karşı karşıya geldiği müsabakada skandal anlar yaşandı. Ermeni dövüşçü, müsabaka esnasında Batuhan'ı boğarak öldürmeye çalıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.