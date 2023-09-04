TEKNOFEST'i ziyaret etmeyen Mansur Yavaş alana gitmek isteyen vatandaşlardan ulaşım ücreti istedi

“Günlerdir süren etkinlik için birçok ilçe belediyemiz canı gönülden çalıştı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı hayalini gerçekleştirmek için herkes birlik olmuş durumda. Ancak muhalefet partisi ve belediyeleri ne yazık ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hayallerine bile yetişemiyorlar. CHP’li sözde milliyetçi Mansur Yavaş bırakın burayı ziyaret etmeyi, festivale gelmek isteyen vatandaşlardan ulaşım ücreti almayı tercih ediyor. Onlar konser vermekten, heykel belediyeciliğinden başka bir şey bilmezler.