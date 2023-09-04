TEKNOFEST'i ziyaret etmeyen Mansur Yavaş alana gitmek isteyen vatandaşlardan ulaşım ücreti istedi

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da gerçekleşen TEKNOFEST'i ziyaret etmedi.
Havacılık, uzay ve teknoloji tutkunlarını Ankara'da buluşturan TEKNOFEST, geçtiğimiz hafta yarışmalar, etkinlikler ve hava gösterileriyle ziyaretçilerini ağırladı. Milyonlarca kişinin ziyaret ettiği festival alanı adeta dolup taştı.
Mansur Yavaş dünyanın konuştuğu festivali görmezden geldi
TEKNOFEST'e Türkiye’nin her yerinden milyonlarca insan katılırken CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş festivali görmezden geldi. Festivale katılım sağlamayan Yavaş, alana gitmek isteyen vatandaşlardan da ulaşım ücreti istedi.
Dünyanın yakından takip ettiği ve övgüyle söz ettiği festivali görmezden gelen Yavaş'a AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan tepki geldi.
"Onlar konser vermekten heykel belediyeciliğinden başka bir şey bilmezler"
TEKNOFEST’e Ankara’daki ilçe belediyeleri ve deprem bölgesindeki Kahramanmaraş Belediyesi'nin destek sağladığını ifade eden Özcan, şunları söyledi:
İlçe belediyeleri TEKNOFEST için seferber oldu
AK Partili ilçe belediyelerinin festival alanında verdiği hizmetleri sıralayan Özcan, şöyle devam etti: