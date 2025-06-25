Terörsüz Türkiye için ilk toplantı: Partilerden görüş alınacak

Edinilen bilgiye göre, Kurtulmuş taraflardan pazartesiye kadar görüş ve önerilerini içeren taleplerini hazır hale getirmelerini ve diğer yapılacak görüşmelerde her grup temsil edecek bir grup başkanvekili görevlendirmesini istedi.

TOPLANTI OLUMLU GEÇTİ

Kurtulmuş Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanı ve grup başkanvekilleriyle dün akşam yemekli toplantıda bir araya geldi. Toplantı sonrasında değerlendirmelerde bulunan taraf olumlu görüş beyan ederken, önümüzdeki haftada bir görüşmenin daha yapılacağı öğrenildi.

PAZARETESİYE KADAR GÖRÜŞLER ALINACAK

TBMM'de yapılan toplantının ana gündem maddelerini Meclis İçtüzüğü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önerisiyle gündeme gelen Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu oluşturdu. Siyasi partilerden görüşlerini almak için pazartesiye kadar taleplerini iletmelerini isteyen Kurtulmuş'un ilerleyen süreçte siyasi parti liderleriyle görüşmesi bekleniyor.

HER GRUPTAN BİR TEMSİLCİ

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi parti gruplarından bundan sonraki süreçte temasın sağlanması için birer grup başkanvekili belirlemesini de talep etti. Bu çerçevede önümüzdeki hafta TBMM'de bir toplantının yapılması bekleniyor.

TOPLANTIYA KATILANLAR

Meclis'teki yemekli toplantıya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Abdulhamit Gül, Muhammed Emin Akbaşoğlu, Leyla Şahin Usta, Bahadır Yenişehirlioğlu ile CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır, Murat Emir katıldı. Toplantıya MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ile Filiz Kılıç, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ile Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Grup Başkanvekilleri Selçuk Özdağ ve Mehmet Emin Ekmen de katıldı.

İYİ PARTİLİ ÇÖMEZ SİNİRLİYDİ

Toplantı sonrasında değerlendirmelerde bulunan taraf olumlu görüş beyan ederken İYİ Partili Turhan Çömez'in sinirli olduğu gözlerden kaçmadı. Çömez'in İYİ Parti'nin, TBMM Katip Üye Yasin Öztürk hakkında verilen kınama cezasının geri alınması noktasında diğer partilerin takındığı tutum yüzünden sinirli olduğu öğrenildi.



