THY duyurdu: 5 ülkeye uçuşlar iptal

Türk Havayolları'nın sitesinde yapılan açıklamaya göre; Lübnan, Ürdün, İran ve Suriye'ye olan tüm uçuşları 31 Temmuz'a kadar iptal edildi. THY, bu tarihlerde bileti olan yolcuların ücretsiz bilet değişimi ya da para iadesi hakkı olduğunu belirtti.