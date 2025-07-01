Ticaret Bakanlığı ifşa etti: Satışı yasaklandı piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığınca toplatılmasına karar verilen kalemler.
Ticaret Bakanlığı, güvensizliği tespit edilen ürünleri düzenli olarak Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla duyurmaya devam ediyor. Bakanlık, piyasada satışı bulunan bir ürünün daha toplatılmasına karar verdi.
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yaptığı duyuruda, "Unicus" marka lolipop fosforlu 6'lı kalemin, piyasaya arzın yasaklanması ve toplatmasına karar verildiği açıklandı.
Gerekçesinde,
"Ürün Ts En 71-1 Kısım 5.1 36 aylıktan küçük çocuklar için tasarlanan oyuncaklar-genel kurallar kısmından "F(Kalır)" sonuç almıştır. "Açıklama: Numune orijinal halinden küçük parçalar içermektedir."
denildi.
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