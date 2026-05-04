Tır kontrolden çıktı ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü 5 yaralı

16:504/05/2026, الإثنين
IHA
Mersin’in Tarsus ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Pozantı-Tarsus Otoyolu’nun Yeniköy mevkisinde meydana gelen trafik kazasında tırın kontrolden çıkarak karşı şeride geçmesi sonucu otomobille çarpıştığı olayda 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, beton bariyerlere çarpan tırın ardından yaşanan kazada otomobilde bulunan Kürşat Resul Şahin hayatını kaybetti. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kazada plakası öğrenilemeyen bir başka otomobilin daha hasar gördüğü öğrenildi.

3 aracın karıştığı kaza yerinde ekipler geniş güvenlik önlemleri alırken, trafik akışı her iki yönden de kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Kaza yapan otomobildeki kişilerin Kilis Defterdarlığında görevli memurlar olduğu, Afyonkarahisar’a eğitim seminerine gittikleri öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


