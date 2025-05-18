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Trafikte aydınlatma denetimi: 26 binden 822 sürücüye ceza

Trafikte aydınlatma denetimi: 26 binden 822 sürücüye ceza

14:1718/05/2025, Pazar
AA
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Standart dışı far kullanan 26 bin 822 sürücüye ceza kesildi.
Standart dışı far kullanan 26 bin 822 sürücüye ceza kesildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik ekiplerince 1 Ocak-15 Mayıs 2025'te standart dışı far kullanan 26 bin 822 sürücüye cezai işlem yapıldığını bildirdi. İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Trafikte önceliğimiz gösteriş değil, güven olsun. Lütfen kurallara uyalım. Hem yolda hem ışıkta sınırları aşmayalım" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik ekiplerince 1 Ocak-15 Mayıs 2025'te standart dışı far kullanan 26 bin 822 sürücüye cezai işlem yapıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Karayolları Trafik Kanunu'nun 64. maddesine göre, araca mevzuatta belirtilen standart dışı far, sis lambası, LED, neon, renkli ampul veya diğer ışık kaynaklarını yetkisiz şekilde eklenilmesinin, orijinal aydınlatma sistemine müdahale edilmesinin, gece veya gündüz karşı sürücüleri rahatsız edecek şekilde uygunsuz ışık kullanılmasının yasak olduğunu belirtti.

Bu hükme uymayan sürücülere idari para cezası uygulandığını vurgulayan Yerlikaya, "Trafikte önceliğimiz gösteriş değil, güven olsun. Lütfen kurallara uyalım. Hem yolda hem ışıkta sınırları aşmayalım." ifadelerini kullandı.


531 bin 491 sürücüye işlem yapıldı.

1 Ocak-15 Mayıs 2025'te standart dışı far kullanan 26 bin 822 sürücüye işlem yapıldığını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerimizce 8-15 Mayıs 2025 tarihleri arasında, 3 milyon 679 bin 567 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 56 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 150 bin 859, periyodik muayenesi yaptırılmamış 29 bin 116, emniyet kemeri kullanmayan 29 bin 836, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 53 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 843 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte, toplam 531 bin 491 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."



#İdari para cezası
#Standart dışı far kullanımı
#Ali Yerlikaya
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