Gündem Turan Ahmet Türkün terörle ilgisi yokmuş Hadi oradan
POLİTİKA

Turan: “Ahmet Türk’ün terörle ilgisi yokmuş. Hadi oradan”

AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Grup Başkanvekili Bülent Turan, katıldığı TV programında Ahmet Türk ile ilgili "Terörle ilgisi yok" diyen Bülent Arınç'ı eleştirdi. Turan, "Hadi oradan. Hiçbir adam ezbere gerekçelerle, uyduruk gerekçelerle görevden alınmaz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bülent Turan
Bülent Turan

AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

"Ülke ayağa kalksın diye uğraşıyoruz"

Toplantıda konuşan Turan, "Biz ülke ayağa kalksın diye uğraşırken, biz terörle uğraşırken, çıkıp karşımıza ısrarla 'Niye kayyım atadın, niye bunu yaptın' dediler. PKK’ya göz kırpan kim varsa o gözü oyacağız.

"Türk'ün terörle ilgisi yokmuş"

Dün çıkmış bir ağabeyimiz, Ahmet Türk’ün terörle ilgisi yokmuş. Hadi oradan yahu. Hiçbir adam ezbere gerekçelerle, uyduruk gerekçelerle görevden alınmaz. Halkın seçtiğine saygı duyulur ama halk seçtiği zaman giderken kandilden yanına eş başkan koyarsan, halkın seçtiği iradeyi Kandil'e teslim edersen, şehidin ailesini işten kovar da, aynı göreve bir terör zanlısını getirirsen, belediyenin tüm resmi kurumu olan makamından, kimliğinden internet sitesinden Türk bayrağını çıkartırsan, sana devlet gelir 'Kalk oradan kardeşim' der ve kaldırır.

  • "PKK'ya tek laf etmiş mi?"
  • Hiç kimse bana 'Ahmet Türk terörle iltisaklı değil' demesin. O yaşa gelmiş bir insan, Ahmet Türk hiç şimdiye kadar PKK’ya bir tek laf etmiş mi? Deyin ki bana Kandil ona eş başkan atadığında 'Hayır halk beni seçti, başkası bana eş başkan olmaz' dedi mi?

"Diyarbakır'da annelere destek oldu mu?"

Diyarbakırlı anneler çıktı 'Biz evlatlarımızı istiyoruz, zorla dağa götürdü' dediklerinde annelere destek oldu mu? Yok efendim o adamın terörle iltisakı yokmuş hayır arkadaş terörle iltisak sadece bomba atmak demek değildir.

  • "Bombacıya aferin demek terör kadar tehlikeli"
  • Bombacıya 'aferin' demek de, yanında olmakta, bombacının akrabasını, kardeşini belediyeye yönetici yapmak da, terör kadar tehlikelidir, kötüdür. O yüzden devlet tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet diyerek yoluna devam edecek kardeşim. Kim bozuyorsa gereği yapılacak" diye konuştu.

Bayramiç öğretmen evinde gerçekleştirilen toplantıya Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Partili belediye başkanları, AK Parti Bayramiç İlçe Başkanı Mehmet Demirsöz, daire amirleri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

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