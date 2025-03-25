Türkiye Basın Federasyonu’ndan CHP lideri Özel’e boykot tepkisi: Siyasi parti için antidemokratik bir tutum

Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) Yüksek İstişare Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in bazı medya kuruluşlarını hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Federasyon, medyanın eleştiriden muaf olmadığını ancak medya organlarını toptan hedef göstermenin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"Siyasi parti için antidemokratik bir tutum"

Federasyon tarafından yapılan açıklamada, basının halkın haber alma hakkı doğrultusunda tarafsız bir şekilde görevini yerine getirdiği belirtilerek, bir medya kuruluşunun CHP'nin parti stratejisine uygun yayın yapmadığı gerekçesiyle suçlanamayacağı ifade edildi. Medyaya yönelik yapılan boykot ve linç çağrılarının, basın özgürlüğüne müdahale anlamına geldiği ve bunun demokratik bir siyasi parti için antidemokratik bir tutum olduğu kaydedildi.

"Basın siyasi baskılara maruz bırakılmamalı"

Açıklamada, medya kuruluşlarına yönelik bu tür açıklamaların, gazeteciler ve basın emekçileri üzerinde doğrudan olumsuz etkiler yarattığına dikkat çekildi. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle medya organlarının zor duruma düşmesinin işten çıkarmalara yol açabileceği vurgulandı.

Açıklamada, "Medya kuruluşları, hakikat mücadelesini ilke edinmiş basın emekçilerinin çabalarıyla ayakta durmaktadır. Medyayı hedef almak, medya çalışanlarının emeğine saygısızlıktır." ifadelerine de yer verildi.

Federasyon, basın özgürlüğünün anayasa ile güvence altına alındığını hatırlatarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de "Basın özgürlüğünden doğan sorunları yine basın çözecektir." sözlerine atıfta bulundu. Açıklamada, basının kendi iç dinamikleri ile gelişmesi gerektiği ve siyasi baskılara maruz bırakılmaması gerektiği belirtildi.

"Saldırı veya tehdit durumunda sorumluluğu büyük olur"

Türkiye Basın Federasyonu, gazetecilere yönelik sert üslubun ve olumsuz tavırların kabul edilemez olduğunu, bu tür söylemlerin medya mensuplarını zor durumda bırakabileceğini ve olası bir saldırı veya tehdit durumunda sorumluluğun büyük olacağını ifade etti. Son olarak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel sağduyuya davet edilerek, basın özgürlüğü ve medya çalışanlarının haklarının korunması konusunda daha hassas bir tutum sergilemesi çağrısında bulunuldu.

TÜBAF'ın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in, bazı medya kuruluşlarını hedef alan açıklamalarını üzüntüyle takip etmekteyiz. Elbette medya, eleştiriden muaf değildir; eksikleri ve hataları olabilir. Ancak, medya organlarını toptan hedef göstermek, izlenmemesi veya aboneliklerin iptal edilmesi yönünde çağrıda bulunmak asla kabul edilemez.

Hukukun üstünlüğüne, mahkemelerin hür ve bağımsız olarak karar verdiğine, medyanın da halkın haber alma hakkı doğrultusunda olayları nesnel biçimde haberleştirip vermekle vazifeli olduğuna, bunu yapan herhangi bir medya kuruluşunun CHP parti stratejisine kampanyasına uygun yayın yapmadı diye suçlanamayacağına, bunun basın özgürlüğüne müdahale olduğuna, linçlemek boykot etmek gibi kararların ülke yönetmeye talip bir siyasi parti için siciline geçecek denli anti demokratik bir tutum olduğunu düşünüyoruz.

Bu tür açıklamalar, söz konusu medya kuruluşlarında çalışan binlerce gazeteci, muhabir ve basın emekçisini doğrudan etkilemekte, onların iş güvencesini tehlikeye atmaktadır. Medya organlarının ekonomik olarak zor duruma düşmesi, kaçınılmaz olarak işten çıkarmalara yol açacaktır. “Medya kuruluşları herşeyden önce hakikat mücadelesini yaşam boyu bir ilke haline getirmiş medya emekçikerinin özverili çabaları ile ayakta durur. Medyayı sonuçlarını düşünmeden hedef almak, antidemokratik baskılarla belli bir yönde yayın yapmasını sağlamaya çalışmak en başta medya emekçilerinin emeğine saygısızlıktır”

Öte yandan, bu tür söylemler, demokratik toplumların temel taşlarından biri olan basın özgürlüğüne zarar vermektedir. Anayasamızın ilgili maddesi açıkça belirtmektedir: “Basın hürdür, sansür edilemez.” Gazi Mustafa Kemal Atatürk de basın özgürlüğünün önemini vurgulamış ve “Basın özgürlüğünden doğan sorunları yine basın çözecektir.” ifadeleriyle basının kendi iç dinamikleriyle gelişmesi gerektiğini belirtmiştir.

Bu bağlamda, medya kuruluşlarını ve çalışanlarını hedef gösteren açıklamaların son derece sakıncalı olduğunu vurgulamak isteriz. Özellikle bu kuruluşlarda görev yapan gazetecilere yönelik sert üslup ve olumsuz tavır, kabul edilemez bir yaklaşımdır. Bu tür söylemler, medya mensuplarını zor durumda bırakacak ve olası bir saldırı veya tehdit durumunda, sorumluluğu büyük olacaktır.